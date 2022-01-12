عاجل.. السيسى: 100 مليون صحة نقطة مضيئة فى التعاون مع المنظمات الدولية

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى اللقاء الذى عقده مساء اليوم الأربعاء، مع شركاء التنمية على هامش منتدى شباب العالم، إن مصر استفادت كثيرا من منظمة الصحة العالمية فى مبادرة 100 مليون صحة.





وعقد الرئيس السيسى لقاء مع شركاء التنمية، وهى منظمات المجتمع الدولى والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، على هامش فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة بشرم الشيخ برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى. وشدد الرئيس خلال كلمته أمام شركاء التنمية أن منظمة الصحة العالمية، قدمت دعما فنيا لمصر حول كيفية إجراء مسح، طبى حتى تتحول مصر من أكثر دول العالم إصابة بفيروس سى إلى دولة هى الأقل فى العالم، وفق معايير منظمة الصحة العالمية. وواصف الرئيس السيسى ما حدث فى مبادرة 100 مليون صحة، بأنه نقطة مضيئة جدا فى التعاون مع المنظمات الدولية.

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