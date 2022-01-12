سياسى ألمانى: حياة كريمة مبادرة عالمية متكاملة ومنتدى شباب العالم الأكبر

جدة - نرمين السيد - أكد عضو مجلس مدينة هيدن هاوزن فى ألمانيا، حسين خضر، أن مبادرة "حياة كريمة" مبادرة عالمية متكاملة، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة أكدت أن تلك المبادرة تمثل الأولى من نوعها عالميا كما أنها تخدم نحو 58 مليون فرد.





ووصف "خضر"، وهو سياسى ألمانى من أصل مصرى - بمناسبة مشاركته فى منتدى شباب العالم بنسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ - مبادرة "حياة كريمة" بأن أهميتها تتقارب مع أهمية مشروع السد العالى، فهى تستهدف الإنسان البسيط والارتقاء بمستوى جودة الحياة للمواطن.

وقال: "نحن سعداء للغاية بتلك المبادرة الهامة"، لافتا إلى جدية المسئولين فى تنفيذها بما يحقق التطوير فى كافة المجالات.

كما أشاد السياسى الألمانى، بمنتدى شباب العالم الذى تحتضنه مدينة شرم الشيخ "مدينة السلام"، ووصفه بأنه أكبر حدث من نوعه على المستوى الدولى يجمع هذا العدد الهائل من الشباب ومن مختلف التخصصات والجنسيات.

وأضاف أن منتدى الشباب يمثل فرصة كبيرة ورائعة لتبادل الإنجازات والتجارب على كافة المستويات، بما يحقق الاستفادة خاصة فى ظل ظاهرة العولمة.

وتابع أن التنظيم رائع ومنقطع النظير وفاق التوقعات؛ وهو محل إشادة عالمية من حيث جودة التنظيم ومضمون الورش التى يضمها المنتدى والإجراءات الاحترازية، فالجميع منبهر بهذا التنظيم الرائع.

وقال "خضر" إن موضوعات الورش التى يضمها المنتدى هامة ومؤثرة للغاية تتماشى مع القضايا العالمية التى تهم الشباب فى كل مكان ومن مختلف الجنسيات، والتى تركز على السلام والأمن الغذائى والتغير المناخى الذى يعد من القضايا الهامة التى تؤثر عل مستقبل الحياة على كوكب الأرض ولابد أن نجد لها حلول جذرية تتكاتف فيها كافة الدول.

كما تحدث عن أهمية وقيمة الشباب ووصفهم بأنهم "الغد والمستقبل" وأساس التنمية فى كافة المجتمعات، وأن المنتدى يمثل تجمعا فريدا لنخبة من الشباب المتميز من مصر ومختلف الجنسيات يهدفون إلى تحقيق التنمية والتغيير على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.

وأشار إلى أن المنتدى يعد رسالة حب وسلام تبعثها مصر، مهد الحضارات، إلى العالم أجمع.