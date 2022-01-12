عاجل.. السيسى: قلت لسفيرة أمريكا الإخوان مش هيكملوا فى الحكم

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع شركاء التنمية، وهى منظمات المجتمع الدولى والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، مساء اليوم، على هامش فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة بشرم الشيخ برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضح الرئيس السيسى: "قلت للسفيرة الأمريكية فى لقاء مسجل فى محاضر رسمية عام 2011، اللى هيحكم مصر الإخوان، وبعدين هيمشوا لأن الشعب المصرى شعب لا يقاد بالقوة، ولا يمكن أن يدخل الجامع أو الكنيسة بالعافية وهذا ماحدث".

وأكد الرئيس السيسى أن المنظمات الدولية حين تدعم مصر فإنها تقدم دعما لدولة يعيش فيها 100 مليون إنسان، وهذه هى أعلى درجات حقوق الإنسان، مشددا على أن مصر تتعامل بمنتهى الشفافية".

وأوضح الرئيس: "لا نقبل أبدا بأى سلوك غير منضبط طبقا للمعايير المعمول بيها أو أشد".