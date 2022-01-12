أمطار وشبورة ورياح.. الأرصاد تعلن توقعاتها خلال الأيام المقبلة

جدة - نرمين السيد - الخميس 13 يناير أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط للرياح على مناطق السواحل الشمالية.

الجمعة 14 يناير أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط للرياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء

السبت 15 يناير أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط للرياح على مناطق السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

الأحد 16 يناير أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط للرياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية. الإثنين 17 يناير أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط للرياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد. الثلاثاء 18 يناير شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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