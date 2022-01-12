عاجل.. السيسى: الشعب تحمل قسوة الإصلاح الاقتصادى وصندوق النقد تفهم ظروفنا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقائه مع شركاء التنمية، فى الجلسة التى ضمت منظمات المجتمع الدولى والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، مساء اليوم، على هامش فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة بشرم الشيخ برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وذكر الرئيس: "أننا عندما كنا أمناء مع أنفسنا فى تنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولى كانت النتائج إيجابية جدا على الاقتصاد المصرى".

وقال الرئيس: "خبرتنا تؤكد أننا إذا تعاوننا واستفدنا من العلم والمعرفة والخبرة لدى المنظمات المختلفة سيعود علينا بالنفع".

وشدد الرئيس على أن جميع المسؤولين الذين التقاهم فى المؤسسات الدولية، أبدوا استعدادهم لتقديم خبراتهم لمصر، وأشار إلى أن مصر لم تجد لدى صندوق النقد سوى تفهم لأحوال مصر وظروفها وخصوصية المسار المصرى"، مضيفا: "مفيش حد بيفرض علينا حاجة".