كانت رقم 40.. السيسى: مصر أصبحت رقم 3 فى سرعة الإنترنت على إفريقيا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن حجم الشباب فى مصر ضخم، كما أن الدولة لديها شريحة كبيرة جدا من البشر، مشيرا إلى أن الدولة عملت على التطوير البنية التحتية للانترنت لتصل إلى رقم 3 فى إفريقيا بعدما كانت 40 منذ 3 سنوات.





وخلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع شركاء التنمية، مساء اليوم، على هامش فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة بشرم الشيخ، أوضح: ""إحنا اهتمامنا بالاتصالات والتكنولوجيا، بدأ منذ 3 سنوات، ده كان داعم ومساند لينا، أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، لما جينا نتكلم عن التطوير كانت مصر رقم 40 على أفريقيا، فى سرعة الانترنت".

وأضاف السيسى: "خذنا القرار بتطوير الإنترنت فى مصر، على الرغم أنه من المنظور الاقتصادى لم يكن مثمر، دلوقتى بقينا طبقا للمعايير الثالث على أفريقيا فى سرعة الإنترنت ونتحرك أكثر".

وتابع رئيس الجمهورية: "اتعمل بنية أساسية داخل المدارس والجامعات، وده ساعد أننا يبقى عندنا تعليم عن بعد، عندنا 25 مليون طالب بالتعليم فى مصر، كون أننا نستطيع توفير فرص التعليم عن بعد، فى دولة مثل مصر، أمر مكنش بسيط، متحركين فيه وجاهزين".

وأكد الرئيس السيسى، أنه عندما تحركنا فى مشروعات عديدة فى مصر، لم يكن المشروع الواحد يحقق هدف واحد، مضيفا: "زى مثلا تطهير البحيرات فى مصر، مكنش حد متصور أنه هيتصرف عليه مليارات كثيرة جدا عشان نزيل حجم التعدى السلبى اللى حصل الـ 100 سنة اللى فاتت".

وتابع الرئيس: "النتائج مش فقط بيئية بل اقتصادية أيضا، إنتم أكثر خبرة، أى مشاريع هتتعمل فى مصر مش هيكون لها تأثير فى اتجاه واحد فقط".

وتابع رئيس الجمهورية: "لو فيه بنية أساسية فى إفريقيا، وفيه كهرباء جيدة، هل الناس هيولعوا الشجر؟ لا، طب لما مش هيولعوا الشجر هيبقى فيه غابات تزال؟ لأ، لما يبقى فيه غابات لا تزال ده يبقى فيه تحسن مناخى ولا لا؟ طبعا هيبقى فيه، الكلام ده لم يتغير منذ 2015 وحتى الآن وإحنا بنقوله، المفروض يتقال لدول إفريقيا تعالوا اعملوا مشروعات دى على مستوى القارة بالكامل بشركات أوروبية أو عالمية تعمل الموضوع ده بالقارة الافريقية، محتاجين نشتغل عليها ويتقدم التمويل ويبقى فيه التزام من الدول عليها".