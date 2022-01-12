عاجل.. السيسى: مصر انتهت من تطبيق المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم الأربعاء، مع شركاء التنمية، وهى منظمات المجتمع الدولى والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، على هامش فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة بشرم الشيخ.





وخلال لقائه مع شركاء التنمية، قال الرئيس السيسى إن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، منح مصر فرصة حقيقية للوقوف أمام جائحة كورونا والتصدى لتبعاتها. وشدد الرئيس على أن صندوق النقد الدولى تفهم ظروف مصر، مؤكدا أن مصر انتهت من تطبيق المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى بنجاح ونطبق الآن المرحلة الثانية. ووجه الرئيس السيسى حديثه لشركاء التنمية قائلا: "دعمكم لنا ومساندتكم لنا خلال السنوات الماضية أعتقد أنكم لمستوه حاليا من استقرار".

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