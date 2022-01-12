«التموين» تتوقع 10 ملايين طن قصب ‏بمصانع «السكر ‏للصناعات التكاملية»

توقع اللواء عصام البديوي، رئيس مجلس إدارة شركة السكر للصناعات التكاملية، استقبال الشركة ما يصل إلى 10 ملايين طن قصب سكر، موسم 2022؛ وكان قد قدم تقريراً إلى الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يفيد بوصول نسب توريد السكر لمصانع الشركة الخمس، إلى 500 ألف طن؛ مشيراً إلى أن إنتاج السكر النهائي من تلك الكمية الموردة، وصل إلى 40 ألف طن سكر خام.
وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق، وفي كلمته، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عدد من المشروعات القومية، في محافظة قنا، في 14 مايو 2017، كان قد تطرق إلى إمكانية التوفير في كميات التقاوي، لزراعة قصب السكر، بنسبة 50%، والتوفير في استهلاك المياه، بنسبة 30%، في حالة الزراعة بنظام الشتلات.
وكان قد أشار الدكتور عبد المنعم البنا، في كلمته المنوه عنها، إلى أن صنف س9، كان هو الصنف الوحيد لزراعة قصب السكر، قبل استنباط صنفي جيزة 3 وجيزة 4.
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