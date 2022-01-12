افتتاح مدرسة الدكتور عزازي علي عزازي بالشرقية بعد تطويرها.. صور

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تشهد محافظة الشرقية، غدا الخميس، افتتاح مدرسة الدكتور عزازي علي عزازي، بعد تطويرها وتحديثها بشكل كامل.

دوت الخليج

وكان مدير المدرسة، عبدالمنعم عزازي، قد أطلق مبادرة مجتمعية لتحديث وتطوير المدرسة، والذي لاقى قبولا قدره مليون جنيه.

افتتاح مدرسة الدكتور عزازي علي عزازي بالشرقية بعد تطويرها

ومن المقرر أن تشهد المدرسة غدا حفل افتتاح وتكريم عدد من المدرسين خلال السنوات الماضية، بحضور محافظ الشرقية وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم.

من جانبه، أكد عبدالمنعم عزازي، مدير المدرسة، على أنه قد جرى تحويل وتحديث كامل في المدرسة حيث تم تغيير وتحديث البناية بشكل كامل وإدخال كافة الوسائل التكنولجية الحديثة تفعيلًا للجانب التطبيقي.

كما أشار إلى أنه قد تم إعادة تغيير بلاط المراحيض وحوائطها بالكامل، وإصلاح الكهرباء الخاصة بالمدرسة وتغييرها بالكامل، وطلاء المدرسة بالكامل وتغيير الواجهة.

هذا وأشار إلى أنه قد تم أيضًا بناء مسجد للسيدات وتحديث الأول بالرخام والسيراميك، وجرى أيضًا توفير أكثر من 200 ديسك للفصول، وأيضًا عمل أرضية الملعب بالنجيل الطبيعي، وزراعة حديقة كاملة بالمدرسة بها أندر وأجمل الورود.