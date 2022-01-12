/672080/كأس-أمم-أفريقيا-كوت-ديفوار-تفوز-على-غينيا-الإستوائية-بهدف-نظيف

حقق منتخب كوت ديفوار الفوز على نظيره غينيا الإستوائية بهدف نظيف، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ المنتخب الإيفواري بضغط كبير وحاول أن يسجل حتى أحرز ماكس جراديل هدف من تصويبة صاروخية في الدقيقة 5، وتراجع نسبياً بعد الهدف، ليهدد منتخب غينيا الإستوائية مرمى كوت ديفوار، ولكن حارس المرمى وخط الدفاع حافظوا على نظافة مرماهم، وحصدوا أول 3 نقاط لهم بفوز غالي.

وبتلك النتيجة أصبح يمتلك كوت ديفوار 3 نقاط في المركز الأول متصدراً للمجموعة، وخلقه الجزائر وسيراليون بنقطة لكلمنهما، ويقع المنتخب الغيني بالمركز الأخير بدون نقاط.

نتيجة مباراة تونس ومالي

وسجل هدف اللقاء الوحيد للمنتخب المالي ابراهيما كونيه، في الدقيقة الثامنة والأربعون من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها المنتخب المالي.

وشهد اللقاء جدل تحكيمي بعد إطلاق حكم المباراة، صافرته قبل نهاية الوقت الأصلي من عمر اللقاء بعشرين ثانية، والتي كانت عن طريق الحكم الزامبي جاني سيكازوي.

منتخب تونس يرفض نزول ملعب المباراة

ورفض المنتخب التونس النزول لأرضية ملعب مباراته أمام مالي، في لقاء الجولة الأولى من المجموعة السادسةن، بنهائيات أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

انهى حكم اللقاء لمباراة تونس ومالي، المباراة، بعد دخول مالي ارضية الملعب وغياب نسور قرطاجة، في صورة استكمال المباراة، ليطلق صافرة النهاية لصالح مالي.

تونس تطالب بإعادة مباراة مالي في أمم أفريقيا 2021

طالب الاتحاد التونسي لكرة القدم، اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2021، بإعادة مباراة مالي، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة، بالبطولة.

وجاء طلب الاتحاد التونسي لكرة القدم، من الاتحاد الأفريقي واللجنة المنظمة للبطولة، على إعادة لقاء مالي، بعد نهاية اللقاء قبل الوقت الأصلي منه، وبدون وقت بدل ضائع.

كأس أمم أفريقيا.. جامبيا تضرب موريتانيا بهدف نظيف

فاز منتخب جامبيا على نظيره موريتانيا بنتيجة 1/0 على ملعب "ليمبي ستاديوم”، ضمن لقائات الجولة الأولى بدور المجموعات من كأس أمم أفريقيا.

وشهدت المبارة سوء حظ كبير لمنتخب موريتانيا الذي حاول أن يعود في المباراة ولكنه فضل في الأخير، لتألق خط دفاع وحارس جامبيا الذين كانوا يلعبون على الهجمات المرتده.

وسجل أبلي جالو هدف جامبيا الوحيد في اللقاء بالدقيقة 10، وأستطاعوا أن يحافظوا على نظافة شباكهم، ويحققوا أول انتصار بتارخهم في كأس أمم أفريقيا.

وبتلك النتيجة يحصد جامبيا أول 3 نقاط لهم بالمجموعة في أول لقاء، بجانب منتخب مالي الذي فاز على تونس بنفس المجموعة.