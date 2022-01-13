عاجل- الرئيس السيسى: متمسكون باتفاق قانونى ملزم فيما يخص سد النهضة

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن الدولة تهتم بقضية الوعى من خلال منظومة متكاملة تبدأ من الأسرة والمنزل مروراً بالمدرسة والجامعة ووصولاً إلى دور العبادة بالإضافة إلى دور الدراما والإعلام.





جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى مساء اليوم فى إطار فعاليات منتدى شباب العالم مع عدد من المراسلين الأجانب المعتمدين فى مصر من كافة وكالات الأنباء العالمية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول نقاشاً مفتوحاً بين الـرئيس السيسى والمراسلين الأجانب فى شكل حوار متبادل رد خلاله الـرئيس عَلِى كافة الأسئلة التى طرحها الحضور .

وأضاف المتحدث الرسمى للرئاسة أن الـرئيس تناول تطورات الأوضاع الداخلية فى مصر بكافة جوانبها خاصة عملية التنمية وفى إطار الجهود التى تقوم بها الدولة المصرية فى عدد من المحاور من بينها جهود التنمية.

وأشار السفير بسام راضى، إلى أن الـرئيس السيسى أكد عَلِى أن الأوضاع فى مصر أخذة فى التطور بشكل كبير، حيث تم بذل جهود كبيرة خلال السنوات السبع الماضية، وهو ما أثر بالإيجاب عَلِى كافة الأوضاع فى مصر.

ورداً عَلِى أحد الأسئلة ركز الـرئيس بشكل كبير عَلِى قضية بناء الوعى لدى الشباب، مشيراً إلى أن هناك أدوات محددة لبناء الوعى تبدأ من الأسرة والمنزل ووسائل الإعلام والدراما والمدرسة والجامعة فضلاً عن دور العبادة المسجد والكنيسة باعتبارها المنظومة الـرئيسية التى تشكل الوعى لدى الشباب، حيث أن منظومة التعليم الهدف منها تحقيق الفهم الجيد ورفع الوعى وليس مجرد التعليم الأكاديمى فقط، مؤكداً ان الدولة تعمل جاهدة عَلِى منظومة التعليم حتى يدرك الشباب التحديات الداخلية والاقليمية والدولية وهو ما يمثل بعداً هاماً فى الطريق إلى الجمهورية الجديدة.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة إلى أن اللقاء تناول مجمل الأوضاع فى المحيط الإقليمى حيث تناولت الأسئلة ملفات السودان وقضية سد النهضة ومكافحة الارهاب فى إفريقيا، حيث أكد الـرئيس السيسى دعم مصر المتواصل لكافة القضايا الإفريقية، مؤكداً أن مصر تحترم خصوصية كل دولة و لا تتدخل فى الشئون الداخلية لأى دولة وداعمة لكل ما فيه الخير والسلام والبناء لكافة الأشقاء.

وحول قضية تطورات ملف سد النهضة، أكد الـرئيس السيسى أن مصر تعانى من الفقر المائى طبقاً للمعدلات الدولية فى هذا الشأن وشدد السيسى عَلِى تمسك مصر بوجود إتفاق قانونى ملزم فيما يخص سد النهضة مع الجانب الإثيوبى.

وأضاف "راضى" أن الـرئيس السيسى استعرض الجهود التى تقوم بها الدولة المصرية حالياً استعداداً لاستضافة قمة المناخ العالمية cop27 فى مدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم، حيث قدمت وزيرة البيئة عرضاً حول هذه الجهود.