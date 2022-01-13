عاجل.. السيسى: نصنع لقاحين ضد كورونا ولدينا القدرة التصنيعية لإنتاج الأمصال

جدة - نرمين السيد - وأكد الرئيس السيسى، خلال لقائه مع شركاء التنمية، وهى منظمات المجتمع الدولى والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، مساء اليوم، على هامش فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة: "مثلا فى موضوع الأمصال واللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، قلنا هنا فى مصر، لدينا البنية التصنيعية لتصنيع اللقاحات".

وتابع: "لو الدول اللى نجحت فى عمل لقاحات أعطتنا هذه الفرصة، يبقى لينا حق إنتاجه، من أجل تصنيعه فى مصر، والعمل على توزيعه فى القارة الإفريقية".

وأضاف السيسى: "إحنا مستعدين ننتج الأمصال لو الشركات المصنعة أعطتنا الفرصة، إحنا بنقول لدينا القدرة التصنيعية على إنتاج اللقاحات، ونتتج لقاحين بالفعل، وفيه شركة خاصة أيضا تتنج لقاحات فى مصر، لو الدول المصنعة للقاحات تسمح لينا بهذا الموضوع، يبقى شيء جيد، لو محتاج تحرك أكتر من جانبنا، مستعدين نعمل ده مع الدول المعنية بهذا الأمر".