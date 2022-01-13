عاجل.. السيسى: نعمل على ربط قارى فى مجال الطاقة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الشركات أصبحت غير قادرة على تلبية طلبات الحكومة فى المعدات، مشيرا إلى أنه بعد عامين أو ثلاثة، سيكون هناك ربط قارى مع الدول فى مجال الطاقة.





وخلال لقائه مع شركاء التنمية، وهى منظمات المجتمع الدولى والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، مساء اليوم، على هامش فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة، أوضح الرئيس السيسى: "إحنا شغالين فى التطوير دلوقتى، واللى بينا وبين التطوير هو الوقت، الشركات مش قادرة تلبى خاصة خلال السنتين اللى فاتت، مطالبنا فى المعدات، نتيجة للظروف اللى مرت". وتابع الرئيس: "شايفين العالم رايح للربط العالمى بين القارات فى مجال الطاقة، وبالتالى لو لم تكن مستعد للأمر ده مش هتجد إرادة سياسية هنا، الناس مستعدية لده لكن أنت مش مستعد، الموضوع محتاج وقت وجهد واستثمارات تتعمل ومشاريع تقول إنك جاهز". وأكد الرئيس السيسى: "أتصور خلال سنتين تلاتة، يبقى عندنا شبكة بنية تحكم وحجم إنتاج من الطاقة نستطيع من خلاله إن إحنا نقول مستعدين للتعاون مع كل الجيران بشكل متقدم جدا مش قدرة متواضعة أو محتاجة تطوير".

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