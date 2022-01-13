عاجل.. السيسى: الفساد خراب لـ البلاد.. وأشكر كل من يشجع الحكومة

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الشكر لكل شخص يوجه الحكومة بالكلام الإيجابى ويشجعها، مشيرا إلى أن الفساد يخرب ويدمر البلاد، والدولة تسعى لمكافحة الفساد، وإعطاء الفرصة للشرفاء والمخلصين فقط للعمل من أجل الدولة التى لا تتحمل إلا العمل.





وخلال لقائه مع شركاء التنمية، وهى منظمات المجتمع الدولى والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، مساء اليوم، على هامش فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة، أوضح الرئيس السيسى: "بشكر كل اللى قال كلام إيجابى وشجعنا وشجع الحكومة على إننا بنشتغل كويس".

وأكد: "نحن لا نسمح ولا نقبل بالفساد.. والبعض يتصور أنه كلام سياسى، وهذا غير صحيح، لأن الدولة ترغب فى التخلص من كل شيء سلبى يعوق تقدمها، وإحنا عارفين كويس إن الفساد قرين للإرهاب".

وأضاف أن الصناعات المشتركة جهد يبذل على أعلى مستوى فى كل الزيارات، وليس فقط على مستوى الوزراء أو رجال الصناعة.

وتابع أنه خلال زياراته الخارجية كان يلتقى بالشركات الكبرى: "كنت بقول لهم إننا مستعدين نقدم لكم التسهيلات اللازمة فى مصر، وعندنا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اللى بتطل على البحر المتوسط فى حوالى 60 مليون متر، وعلى السخنة فى حوالى 240 أو 250 مليون متر، وجاهزين بتشريعات خاصة لجذب الشركات الكبرى إلى مصر.

وشدد الرئيس على أن "الشركات الصناعية الكبيرة لها سياساتها ودراساتها المختلفة اللى بتحدد بمقتضاها تواجدها فى العالم، لكن إحنا مش عاوزين حد ييجى عندنا ونقوله ناخد حاجة منه غصب..لأ، فيه احترام كامل بالتزاماتنا مع هذه الشركات، كل الدعم لها لأننا محتاجين ده".

وواصل السيسى قائلا: "أتصور من ضمن الآثار اللى ترتبط بـ كوفيد، خريطة تواجد الشركات فى العالم يمكن هتتغير شوية، نتيجة الواقع اللى أثبته أو اللى اتشكل نتيجة الكوفيد فى أوروبا ودول تانية، وأتصور إن ده هيدينا فرصة إحنا محتاجين نستغله".