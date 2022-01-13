عاجل.. السيسى: تقريبا نصف عدد العاملين فى الدولة فى مصر من النساء

جدة - نرمين السيد - وخلال لقائه مع شركاء التنمية، وهى منظمات المجتمع الدولى والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، مساء اليوم، على هامش فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة، أوضح الرئيس السيسى: "الرجالة فى الحكومة زعلانة منى جدا، والدكتور مصطفى مدبولى بيقولى وبعدين يعنى هتعملوا معانا إيه".
وأضاف الرئيس السيسى: "مش بنقول كلام شعارات، ولكنها ممارسات بنعملها، زى ما بنتكلم على عدم التمييز، وهذا ليس شعارا فقط، ومفيش عندنا تمييز ضد المرأة فى أى شىء، وحتى فى المرتبات لا يوجد تمييز بين الجنسين، وتقريبا نصف عدد العاملين فى الدولة فى مصر من النساء".
وأكد الرئيس: "لدينا برامج مع المرأة المعيلة والريفية، عشان عارفين إنها هى قوة، وبالمناسبة المرأة كان ليها دور كبير جدا فى مرحلتين، أولها مرحلة التحول والحفاظ على الهوية المصرية، وتصدت وهى اللى حركت الباقى -فى إشارة للرجال- والنقطة التانية موضوع الإصلاح الاقتصادى".
وتابع أن "مسألة تمرير الإصلاح الاقتصادى فى مصر ليست سهلة، والقيادات السابقة كانت تتحسس فى ذلك، وأنا لما جيت أعمل إصلاح وجهت كلامى للمرأة المصرية لكى تساعدنا، وده كلام متسجل، وهذا من أجل مستقبل أبنائنا.. وما نحن فيه الآن الفضل فيه للمصريين ككل، والمرأة بصفة خاصة".
وأوضح مازحا: "إحنا فى مصر حريصين على هذا الأمر بشكل قد يبدو مزعج للرجال".
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