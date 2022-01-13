عاجل.. السيسى: لدينا 6 ملايين ضيف فى مصر.. ناس شاطرة وفاتحة محلات

جدة - نرمين السيد - وخلال لقائه مع شركاء التنمية، وهى منظمات المجتمع الدولى والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، مساء اليوم، على هامش فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة، أوضح الرئيس السيسى أنهم يعيشون فى مصر، لأن هذا مسار أخلاقى وإنسانى وأمنى.

وتابع الرئيس: "مش موجودين فى معسكرات، ولو عايزين تشوفوهم انزلوا الشوارع.. فاتحين محلات وناس شاطرة".

أما عن مراكز علاج الإدمان، فأشار الرئيس السيسى إلى أن الدولة تتحرك فيها لأن الإدمان يهدم مستقبل أى دولة لو لم يواجه بحسم كامل.