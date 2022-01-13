السيسى لـ شركاء التنمية: عايزين القطاع الخاص معانا.. فيه ملايين الفرص

جدة - نرمين السيد - وخلال لقائه مع شركاء التنمية، على هامش فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة، أوضح الرئيس السيسى: "إحنا عايزين القطاع الخاص يشتغل معانا، لأن قدراته وإدارته وفرص نجاحه أكتر من أى حاجة تانية، وده مش شعارات، ولكن إزاى نحول ده لواقع؟".

وأكد الرئيس: "فى كل مشروعاتنا إحنا مستعدين، ولو هنعمل مشروع هيتكلف مليار جنيه، وانت عايز حد يشجعك.. قولنا لو أنتم عايزين إحنا مستعدين للمساهمة فى المشاريع فى المجالات المختلفة، أيا كان رقم المساهمة.. وده لو أنتم عايزين، مش إحنا بنفرض عليكم ده كدولة".

وأوضح الرئيس: "بلدنا فيها 100 مليون، منهم 60 مليون شاب عايزين فرص تشغيل بالملايين، وكل سنة فيه 2.5 مليون أو 2 مليون نمو سكانى، وبيخرج لسوق العمل تقريبا 800 ألف أو مليون شاب، وعلشان كده بقول إن أى شركة قطاع خاص عايزة تعمل مشروع إحنا داعمين لدرجة إننا مستعدين نخش نساهم من باب التشجيع وليس أمر آخر".

كما مازح الرئيس عبدالفتاح السيسى، أحد الحاضرين فى لقاء مع شركاء التنمية فى منتدى شباب العالم، تحدث عن تعقيدات العمل التنفيذى، وقال له: "أنت قولت كلام لطيف وشيك أوى لما قولت: أنا بدير عمل تنفيذى وعارف إن فيه تعقيدات، يعنى بتشاورلى وتقولى خلوا بالكم وشوفوا شغلكم ولا إيه.. إحنا عايزين نشوف شغلنا".