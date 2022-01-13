السيسى: إعادة الإعمار له أبعاد إنسانية ونفسية واجتماعية وليس أموالا فقط

جدة - نرمين السيد - وأوصى الرئيس السيسى، بضرورة توقف النزاعات لكى يستطيع الجميع المشاركة فى إعادة الإعمار، مشيرا إلى الفرق بين مجرد تخفيف آثار الأزمة وبين إعادة الإعمار فى حالة وجود حرب، لأن إعادة الأعمار ليس مجرد مالا فقط ولكنها عملية لها أبعاد إنسانية ونفسية واجتماعية.

وتابع الرئيس متحدثا عن الأكاديمية الوطنية للتدريب، بأن كل ما هو فى مصر متاح للجميع، ووجه الدعوة باسم شباب المؤتمر لكل القادة فى الدول التى بها صراعات إلى النظر بشكل آخر لتقليل آثارها.

وأكد الرئيس عدم التدخل فى الشأن الداخلى للدول، مضيفا أن التغيير بالقوة يؤدى إلى خراب لا يمكن السيطرة عليه، وأن الله قد تفضل علينا أننا لم نصل إلى هذا المصير، وأشار الرئيس السيسى إلى استعداد مصر لتقديم العون والمساعدة.

جدير بالذكر، أن الفيلم التسجيلى "إعادة الإعمار" الذى تم عرضه خلال الجلسة، من إعداد فريق الإنتاج الفنى التابع للجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، ويدور الفيلم حول حجم الخسائر التى تخلفها الوتيرة المتسارعة للصراعات المسلحة فى عالمنا اليوم، مع تسليط الضوء على حضور مصر الفعال فى القضايا العربية والإفريقية، ودبلوماسيتها التنموية لاستعادة بها موازين القوى فى مناطق صراعات بات بها الدمار مألوفا، كان آخرها قطاع غزة.