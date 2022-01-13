الرئيس السيسى يشدد على تمسك مصر بوجود اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم، لقاء، في إطار فعاليات منتدي شباب العالم مع عدد من المراسلين الأجانب المعتمدين في مصر من كافة وكالات الأنباء العالمية، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة .
وفيما يتعلق بقضية تطورات ملف سد النهضة ، أكد الـرئيس السيسي أن مصر تعاني من الفقر المائي طبقاً للمعدلات الدولية في هذا الشأن؛ وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي علي تمسك مصر بوجود اتفاق قانوني ملزم فيما يخص سد النهضة مع الجانب الأثيوبي.
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
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