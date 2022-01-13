الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر المتواصل لكافة القضايا الأفريقية واحترم خصوصية كل دولة

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم، لقاء، في إطار فعاليات منتدي شباب العالم مع عدد من المراسلين الأجانب المعتمدين في مصر من كافة وكالات الأنباء العالمية، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة .

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول مجمل الأوضاع في المحيط الإقليمي حيث تناولت الأسئلة ملفات السودان وقضية سد النهضة ومكافحة الارهاب في أفريقيا ، حيث أكد الـرئيس السيسي دعم مصر المتواصل لكافة القضايا الأفريقية ، مؤكداً أن مصر تحترم خصوصية كل دولة و لا تتدخل في الشئون الداخلية لأي دولة وداعمة لكل ما فيه الخير والسلام والبناء لكافة الأشقاء .