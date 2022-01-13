تقارير: كاف يعتمد فوز مالى على تونس ويستبعد الحكم سيكازوى من أمم أفريقيا

كشفت تقارير صحفية جزائرية عن استبعاد الحكم الزامبي من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في الكاميرون والتي تستمر حتى السادس من فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة تونس ضد مالي التي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف ضمن مباريات المجموعة السادسة.

وقالت صحيفة النهار الجزائرية إن الكاف قرر عدم الاعتماد على الحكم الزامبي سيكازوي خلال منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما تسبب في أزمة كبيرة بعدما أنهى لقاء تونس ضد مالى قبل انتهاء الوقت الأصلي.

وأضافت الصحيفة أن الكاف استقر على عدم إعادة المباراة واعتماد فوز مالي بنتيجة المباراة رغم التظلم المقدم من الاتحاد التونسي إلى الكاف.

صحيفة النهار

وتغلب منتخب مالى على تونس بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 فى الكاميرون، على ملعب "ليمبى ستاديوم".

ونجح إبراهيما كونى مهاجم مالى فى الحصول على ركلة جزاء فى الدقيقة 48، ويسددها معلناً عن تقدم النسور بهدف، في الوقت الذى أهدر وهبى الخزرى ركلة جزاء في الدقيقة 77 بعد تصدى حارس مالى لها ببراعة.

بهذه النتيجة، يحصد منتخب مالى أول 3 نقاط فى دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، فيما يظل منتخب تونس بدون رصيد من النقاط.

وكان منتخب مالى الأكثر استحواذا طوال أحداث الشوط الأول على حساب تونس، لكن بدون خطورة حقيقة على مرمى بشير بن سعيد حارس منتخب نسور قرطاج.

وهدد منتخب مالى مرمى تونس، بكرة عرضية خطيرة لكن تسبق رأس مهاجم النسور وتمر بسلام على مرمى بن سعيد.

فيما ظهر منتخب تونس بأداء متواضع أمام مالى، ولم يقدم الأداء الهجومى المنتظر طوال أحداث الـ 445 دقيقة الأولى من المباراة.

واصل منتخب مالى سيطرته فى الشوط الثانى أمام تونس، ونجح فى الحصول على ركلة جزاء فى الدقيقة 48، ويسددها إبراهيما كونى معلناً عن تقدم النسور بهدف.

فى الدقيقة 56، سدد وهبى الخزرى نجم منتخب تونس كرة ثابتة قوية، لكن يتصدى لها حارس مالى ببراعة ويحولها إلى ركنية، ثم يسدد السخيرى رأسية رائعة بعد عرضية نموذجية من المثلوثى الظهير الأيمن لمنتخب تونس، لكن تمر بجوار قائم مالي.

وحصل منتخب تونس على ركلة جزاء مستحقة فى الدقيقة 77، لكن أهدرها وهبى الخزرى بعدما تصدى لها مونكورو ببراعة.