إصابة الفنان تامر هاشم بفيروس كورونا

ضرب فيروس كورونا المستجد المعروف علميا باسم «كوفيد 19»، الفنان الشاب تامر هاشم الذي اتهمه الجمهور بارتباطه بالفنانة أمينة خليل مؤخرا، بعد تداول عدد من الصور لهما معا.

دوت الخليجيرصد إصابة تامر هاشم بفيروس كورونا المستجد

وجاء نبأ إصابة تامر هاشم بفيروس كورونا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إذ كتب: «الحمدلله ، إيجابي».

الـ"كورونا" تضرب الوسط الفنى بجانب عائلتهم

ومن المقرر أن فيروس كورونا يعود بقوة فى إصابة الفنانين بشكل واسع، وبعضهم تعرضوا للإصابة قبل ذلك، وكان البعض الاخر اكتشافها بالصدفة.

فأعلنت الفنانة المعتزلة حنان ترك فى شهر ديسمبر الماضي عن إصابتها بفيروس كورونا المسجد بجانب أنها وزوجها، فكتب عبر موقع التدوينات القصيرة " تويتر" "‏الحمدلله علي أقدار الله ...اسالكم الدعاء أنا وجوزي وابني كورونا".

وتعد هذة المرة الثانية التي تصاب فيها هنا الزاهد بفيروس كورونا، حيث أصيبت من قبل في مارس الماضي وكانت قد اكتشفت الأمر بالصدفة أثناء تصوير مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، عندما كانت تجري إجراءات السفر.

مها الصغير وابنها يصابان بكورنا

وكانت أعلنت مها الصغير، زوجة الفنان الكبير أحمد السقا، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وكتبت مها الصغير على المنشور الذي أعلن من خلاله السيناريست تامر حبيب إصابته بكورونا، إنها هي الأخرى مصابة بالفيروس.

إدوارد أخر المصابين بفيروس كورونا

وأعلن الفنان المصري إدوارد، منذ ساعات قليلة عن إيجابية مسحة فيروس كورونا المستجد، ليدخل ضمن المهددين بهذا المرض اللعين الذي أصاب العالم منذ سنتين ولازال تأثيره ممتد حتى الأن.

وكتب إدوارد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «إيجابية»، في إشارة منه إلى إصابته بكورونا الذي يهدد الوسط الفني خلال الفترة الحالة.