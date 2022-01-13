/672087/ريال-مدريد-يتوج-بالسوبر-الإسباني-على-حساب-برشلونة-بمباراة-مثيرة

حقق ريال مدريد لقب السوبر الإسباني بعدما فاز على برشلونة بنتيجة 3/2 بالوقت الإضافي بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعالدل، على ملعب " الملك فهد الدولي" بالمملكة العربية السعودية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ ريال مدريد اللقاء بهجوم كبير على مرمى برشلونة وهدد مرماهم في أكثر من كرة عن طريق أسينسيو وكريم بنزيما، بينما حاول برشلونة على فترات واللعب على المرتدات.

ونجح فينسيوس جونيور أن يتقدم لريال مدريد في الدقيقة 25 بعد تمريره رائعة من بنزيما ليسكنها جونيور في الشباك على يمين تير شتيجن، وقبل نهاية الشوط في الدقيقة 43 أستغل دي يونج خطأ ميليتاو وسجل هدف التعادل، لينتهي شوط اللقاء الأول بتلك النتيجة في سيطرة نسبيه لريال مدريد.

وقي الشوط الثاني شهد اللقاء الإثارة والندية بين الفريقين، واستطاع ريال مدريد أن يحرز الهدف الثاني عن طريق كريم بنزيما بمهارة رائعة، ثم عاد برشلونة في الدقيقة 83 عن طريق أنسو فاتي، لينتهي الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي.

وأتجه الفريقين للوقت الإضافي، الذي سعى كلاهما لتحقيق الفوز من خلاله وحاول الفريقين أن يحصدوا اللقب، ليسجل فالفيردي هدف قاتل لريال مدريد بعدما أنفرد رباعي في هجمة مرتدة منظمة للملكي، ليحرزها فالفيردي في الأخير.

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - ناتشو فيرنانديز - فيرلاند ميندي

خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - لوكا مودريتش

خط الهجوم: فينسيوس جونيور - ماركو أسينسيو - كريم بنزيم

تشكيل برشلونة

حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: داني ألفيس - جيرارد بيكيه - رونالدو أرواخو - جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس- فرينكي دي يونج - جافي

خط الهجوم: فيران توريس - عثمان ديمبلي - لوك دي يونج

وبتلك النتيجة يتوج ريال مدريد بلقب السوبر الإسباني للعام الثاني على التوالي بالمملكة العربية السعودية.

تاريخ مواجهات الفريقين

التقي برشلونة نظيره ريال مدريد في مسابقة كأس السوبر الإسباني 14 مباراة، حيث حسم برشلونة 4 مواجهات بنتيجة الفوز أمام ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني، وتعادل في مباراتين، وتلقى الهزيمة في 8 مباريات.

فيما ريال مدريد حقق الفوز علي برشلونة فى 8 مواجهات ضمن منافسات كأس السوبر الإسباني، وحضرالتعادل في مواجهتين، وخسر 4 مباريات.