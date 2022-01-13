/672061/ذكي-عباس-حياة-كريمة-نجحت-فى-التصدي-للتداعيات-السلبية-للجائحة

أشاد النائب ذكي عباس، عضو مجلس النواب انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، وبمشاركة وفود من 196 دولة على مستوى العالم، ولمدة 4 أيام فى لفترة من 10 : 13 يناير، وبحضور الرئيس السيسي، مؤكدا انه يعزز من مفاهيم الجمهورية الجديدة نحو تمكين الشباب وتوفير حياة كريمة.دوت الخليج

منتدي شباب العالم

وأوضح النائب ذكي عباس، أن الجلسات التي تعقد ضمن قعاليات المنتدي تهدف لاشراك الشباب فى مناقشة القضايا التي تشغل الرأي العام الدولي والاقليمي، لافتا إلى أن جلسة“ تجارب تنموية فى مواجهة الفقر” أكدت ان تجربة مصر نجحت في مواجهة الفقر، والحد منه من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ودورها الناجح كأبرز المُبادرات التنموية اِلحالية في الحد من التداعيات السلبية للجائحة.

وثمن النائب ذكي عباس، عضو مجلس النواب، أن الاستعدادات الكبيرة التي قامت بها الدولة المصرية واللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم أكدت بأن مصر لديها امكانيات كبيرة تضاهي الدول المتقدمة وأنها قادرة علي تنظيم أي حدث عالمي يليق بتاريخ مصر.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالشباب، فضلًا عن اهتمامها ايضا بتمكينهم في المناصب التنفيذية، كما أن الدولة تراهن على شبابها من خلال منتدى شباب العالم، وهي على ثقة أن هؤلاء الشباب يمثلون مصر أفضل تمثيل.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.