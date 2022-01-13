/672090/عروسة-في-الجنة-وفاة-هاجر-يوم-صباحيتها-بسبب-السخان

في حادث مأساوي، تقشعر له الابدان، لقت عروس مصرعها ثاني يوم زفافها نتيجة إصابتها بالاختناق عقب تسرب غاز السخان داخل دورة مياه الشقة مقر سكنها.

دوت الخليج

حيث تلقى العميد أحمد دسوقي مأمور قسم الهرم، بلاغًا من مستشفي أم المصريين باستقبال عروس جثة هامدة، على الفور انتقل ضباط المباحث وتبين وفاة "هاجر. ع. ع" 27 عاما، باسفكسيا الخنق، نتيجة تسريب غاز داخل دورة مياه الشقة مقر سكنها ليلة زفافها ولا شبهة جنائية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

عروسة في الجنة.. وفاة هاجر يوم صباحيتها بسبب السخان

التحريات كشفت أن يوم الواقعة دخلت المتوفاة دورة المياه وتأخرت كثيرًا وعندما فتح دورة المياه شاهدها جثة هامدة وفاقدة الوعي تمامًا، ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرة، وأشارت التحريات إلى ان المتوفاة كان حفل زفافها أول أمس الثلاثاء.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

جدير بالزكر تلقي اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية " مدير امن بني سويف " إخطارآ من غرفة النجدة ، يفيد بإصابة اسرة كاملة بالتسمم بمدينة إهناسيا غرب محافظة بني سويف وذلك نتيجة تناول طعام فاسد ، كان ذلك بعد قيام المواطن عماد فوزى كامل بالاتصال بالنجدة والابلاغ عن الواقعة .

تحرك مرفق الاسعاف ونقل المصابين

بناء عليه دفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتين إسعاف الى محل البلاغ لنقل المصابين الى أقرب مستشفى وإسعافهم '

وبالفحص تبين إصابة ٥ اشخاص ، رب اسرة وزوجته واولاده الثلاث بإدعاء تسمم غذاءي وتم نقلهم جميعا مستشفى اهناسيا المركزي لتلقي العلاج اللازم .

اسماء المصابين

ملك محمود شلبي ، 14 عام ، طالبة

مروة محمود شلبي، 19 عام ، طالبة

ميار محمود شلبي ، ٢٢ عام ، طالبة

نجوى عبدالعظيم 49 عام " الزوجة "

، محمود شلبي محمد 55 عام ، بدون عمل "رب الاسرة "

حيث تم تشخيصهم جميعا ب مغص معوي نتيجة الطعام الفاسد .

وقد تم إتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية حول الحادث وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .