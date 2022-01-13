حصاد اليوم الرابع من كأس أمم أفريقيا.. تهديدات إرهابية تهدد استكمال البطولة

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أقيمت 3 مباريات في اليوم الرابع من بطولة كأس أمم أفريقيا، أبرزها تونس أمام مالي، في الظهور الأول للفريقين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أقيم لقاء تونس ضد مالي في تمام الساعة الثالثة عصراً، ثم تقابل موريتانيا وجامبيا الساعة 5، وفي ختام مباريات اليوم لعب كوت ديفوار مع نظيره غينيا الإستوائية.

مالي وحكم المباراة يسرقان نتيجة مباراة تونس بـ أمم أفريقيا 2021

انتهت احداث مباراة منتخبي مالي وتونس، بنتيجة هدف دون رد، لصالح الأسود المالية، في لقاء جمع بين المنتخبين في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة من منافسات نهائيات بطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وسجل هدف اللقاء الوحيد للمنتخب المالي ابراهيما كونيه، في الدقيقة الثامنة والأربعون من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها المنتخب المالي.

وشهد اللقاء جدل تحكيمي بعد إطلاق حكم المباراة، صافرته قبل نهاية الوقت الأصلي من عمر اللقاء بعشرين ثانية، والتي كانت عن طريق الحكم الزامبي جاني سيكازوي.

تونس تطالب بإعادة مباراة مالي في أمم أفريقيا 2021

طالب الاتحاد التونسي لكرة القدم، اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2021، بإعادة مباراة مالي، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة، بالبطولة.

وجاء طلب الاتحاد التونسي لكرة القدم، من الاتحاد الأفريقي واللجنة المنظمة للبطولة، على إعادة لقاء مالي، بعد نهاية اللقاء قبل الوقت الأصلي منه، وبدون وقت بدل ضائع.

تهديدات إرهابية لمنتخب تونس عقب مباراة مالي

أكدت قناة بي إن سبورتس، بأن بعثة منتخب تونس تم منعها من الخروج من جانب الأمن الكاميروني، بسبب بعض التهديدات الإرهابية عقب لقائهم أمام منتخب مالي.

وأشار مراسل "بي إن سبورتس" أن اللجنة المنظمة طالبت جميع الوفود في مدينة ليمبي بيما فيها بعثة منتخب تونس، أن يتوخوا الحذر، على خلفية تهديدات إرهابية خطيرة.

كأس أمم أفريقيا.. جامبيا تضرب موريتانيا بهدف نظيف

فاز منتخب جامبيا على نظيره موريتانيا بنتيجة 1/0 على ملعب "ليمبي ستاديوم”، ضمن لقائات الجولة الأولى بدور المجموعات من كأس أمم أفريقيا.

وشهدت المبارة سوء حظ كبير لمنتخب موريتانيا الذي حاول أن يعود في المباراة ولكنه فضل في الأخير، لتألق خط دفاع وحارس جامبيا الذين كانوا يلعبون على الهجمات المرتده.

وسجل أبلي جالو هدف جامبيا الوحيد في اللقاء بالدقيقة 10، وأستطاعوا أن يحافظوا على نظافة شباكهم، ويحققوا أول انتصار بتارخهم في كأس أمم أفريقيا.

وبتلك النتيجة يحصد جامبيا أول 3 نقاط لهم بالمجموعة في أول لقاء، بجانب منتخب مالي الذي فاز على تونس بنفس المجموعة.

كأس أمم أفريقيا.. كوت ديفوار تفوز على غينيا الإستوائية بهدف نظيف

حقق منتخب كوت ديفوار الفوز على نظيره غينيا الإستوائية بهدف نظيف، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وبدأ المنتخب الإيفواري بضغط كبير وحاول أن يسجل حتى أحرز ماكس جراديل هدف من تصويبة صاروخية في الدقيقة 5، وتراجع نسبياً بعد الهدف، ليهدد منتخب غينيا الإستوائية مرمى كوت ديفوار، ولكن حارس المرمى وخط الدفاع حافظوا على نظافة مرماهم، وحصدوا أول 3 نقاط لهم بفوز غالي.

وبتلك النتيجة أصبح يمتلك كوت ديفوار 3 نقاط في المركز الأول متصدراً للمجموعة، وخلقه الجزائر وسيراليون بنقطة لكلمنهما، ويقع المنتخب الغيني بالمركز الأخير بدون نقاط.