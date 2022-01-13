السيسى: البعض يتصور أن حياة كريمة عبارة عن بناء للمساكن لكنها مشروع متكامل

جدة - نرمين السيد - وخلال لقائه مع شركاء التنمية، وهى منظمات المجتمع الدولى والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، مساء اليوم، على هامش فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة، أوضح الرئيس السيسى: "فيه بنية أساسية ومواصلات واتصالات، والريف المصرى كان محروم من بنية الاتصالات المتقدمة، ومن ضمن البرنامج إن يكون فيه بنية اتصالات جيدة".

وبين الرئيس السيسى، أن إنشاء بنية اتصالات لنحو 60% من مساحة مصر، لن يتم إلا بالقطاع الخاص، والشركات وشركاء التنمية.

وأضاف: "البلد محتاجة كل إيد مخلصة وشريفة ومستعدة تدى عشان خاطر التحديات كتيرة أوى، وأنا معاكم".