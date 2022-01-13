منتدى شباب العالم 2022.. تفاصيل جلسة الأمن الغذائى فى ظل التحديات العالمية

جدة - نرمين السيد - والمشاركون هم "كورين فليشر، مدير سلاسل التوريد ببرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة والمدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجيرمى هوبكنز، ممثل منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة "اليونيسف" فى جنوب السودان، وريتشارد جيه هوبكنز، أستاذ علم الحشرات السلوكية ورئيس قسم الزراعة والصحة والبيئة فى معهد الموارد الطبيعية بجامعة غرينتش، وتريسترام ستيوارت، كاتب ومؤلف دولى، وشو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، وماكسيموتوريرو، كبير الخبراء الاقتصاديين فى منظمةالأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، وجيوتسنابورى، مساعد نائب رئيس قسم الاستراتيجية والمعرفة فى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية"إيفاد".

وألقى المتحدثون الضوء على عدة محاور بارزة فيما يخص قضايا البيئة فى ظل جائحة كورونا، أولها قضية تدهور الأمن الغذائى، التأثيرات المناخية على الأمن الغذائى، جهود الدول والمنظمات لمحاربة الجوع، استهلت الجلسة بكلمة شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، التى أشاد من خلالها بتضمين موضوع الأمن الغذائى بأجندة منتدى شباب العالم لأنه أصبح موضوع هام فى ظل زيادة أعداد الجياع وعدم حصولهم على الغذاء خاصة بعد تغييرات المناخ وجائحة كورونا، وأوضح وجود خطط كاملة لتمكين الشباب فى كل مكان لحل مشكلة الغذاء، مثل منتدى الغذاء العالمى الذى تم انعقاده فى أكتوبر 2020، مضيفًا أن الشباب متحمسون للتغيير ومستعدون لتحمل المسؤولية، وأن ابتكارهم وطاقتهم فى منتدى شباب العالم هى أكبر دليل على قدرتهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى 2030.

الأمن الغذائى

ووجه ماكسيمو توريرو، كبير الخبراء الاقتصاديين فى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، الشكر والتقدير للحضور، وتابع لدينا أعدادضخمة من البشر يعانون من سوء التغذية والرقم فى زيادة بعد جائحة كورونا، كما ذكر أن أعداد من يُعانون فى المنطقة العربية من سوء التغذية رقم كبير جداً مقارنةً بإجمالى سكان المنطقة، وأوضحأن سبب ذلك يرجع إلى التغيرات المناخية والصراعات فى المنطقة العربية، فضلًا عن عدم الاستجابة لحل المشكلات وعدم المساواه التى أظهرتها جائحة الكورونا وأدت إلى تسريع آثارمشكلة الغذاء.

قالت كورين فليشر، مدير سلاسل التوريد ببرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة والمدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال كلمتها أنها ذهبت إلى سوريا وقابلت امرأةفى إحدى مناطق الصراع هناك، والتى لم تكن ترتدى قناع واقى ولم يكن لديها أى غذاء، وعندما سألتها عن عدم ارتدائها للقناع أجابت بأنها تفضل الموت جراء الجائحة بدلًا عن الموت جوعًا.

وتابعت "فليشر" أن اليوم بعد الجائحة زاد عدد الذين انزلقوا إلى حد المجاعة بنسبة كبيرة، حيث يصطف الأشخاص يصطفون فى طابور طويلومزدحم للغاية، وأكدت على أهمية دور الحكومات فى عمل برامج انقاذ وبرامج تكافل اجتماعى فى دعم الذين فقدوا وظائفهم، كما تحدثت عن دور الشباب وأهمية تمكينهم فى اتخاذ الإجراءات فى مشاركة الحكومات المحلية لعمل برامج الاصلاح وتعزيز برامج التكافل الاجتماعى، مشيدةً بدور الشباب فى المُبادرة الرئاسية حياة كريمة.

أكدت جيوتسنا بورى، مساعد نائب رئيس قسم الاستراتيجية والمعرفة فى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد"، على أهمية جعل الأنظمة الغذائية أكثر استمرارية بهدف تخطى مشاكل تغير المناخ التى تؤثر على أزمة الغذاء، وزيادة انتاج الغذاء والدخول للمنتجين الزراعيين فى المناطق الريفية وتحسين سلاسل المحاصيل الزراعية لتحسين جودة الغذاء، مشيرةً إلى أهمية دور الشباب فى الانخراط فى السياسات المُنظمة، كما ذكرت أن المنظمة تتعاونمع الشباب من خلال عمل مبادرات مع مصارف التنمية الدولية وبالشراكة مع المؤسسات التمويلية، لتوفير المساعدات عبر إقراض المزارعين مثل برامج إدارة المخاطر التى قامت بها المنظمة فى كل من بوركينا فاسو والسنغال.

منتدى شباب العالم 2022

ذكر جيرمى هوبكنز، ممثل منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة "اليونيسف" فى جنوب السودان، أن انعدام الأمن الغذائى يتوازى مع الفقر خاصًة بعد جائحة كورونا، وأضاف أن هناك ثلاث أنواع من سوء التغذية وهى، مشكلة التقزم عند الأطفال، ومشكلة الهدر، ومشكلة السمنة التى تصيب الأطفال فى جميع أنحاء العالم، كما أوضح "هوبكنز" أن هناك 45% من الأطفال حول العالم يموتون دون سن الخامسة بسبب وفاتهم إلى سوء التغذية، مناشدًا بالاستثمار فى القضاء على سوء التغذية.

وأضاف ريتشارد جيه هوبكنز، أستاذ علم الحشرات السلوكية ورئيس قسم الزراعة والصحة والبيئة فى معهد الموارد الطبيعية بجامعة غرينتش، أن التغيرات المناخية أثرت على أزمة الغذاء عبر تفاقم مشاكل رى المحاصيل، والتى ظهرت بسبب تغير أماكن سقوط الأمطار، وبالتالى أثرت على كمية تنوع المحاصيل مما انعكس على سوء النظام الغذائى، مضيفًا أنه يجب ابتكار طرق رى جديدة، فضلًا عن أهمية مواجهة عدة مشكلات مناخية تؤثر بشكل مباشر على الغذاء مثل، انتشار الجراد، وافتقار التربة للمغذيات، ومشكلة التلوث، وزيادة نسبة الكربون.

أضاف تريسترام ستيوارت، كاتب ومؤلف دولى، أنمشكلة الهدر الغذائى تعد أحد أكبر مُشكلات الغذاء العالمية وفى نفس الوقت الأسهل حلًا، كما دعا إلى تقليل هدر المواد الغذائية وتقليل استهلاك الطعام خاصة اللحوم والألبان، وأوصى بأن هناك حاجة لسياسات حكومية وسلوكية للأفراد من خلال تغيير الثقافة المجتمعية.

واختتمت الجلسة بإصدار عدد من التوصيات المقترحة لحل تلك الأزمة ومنها؛ العمل على تغيير سلوكيات الأفراد وسياسات الحكومات وحل بعض المشكلات التى تؤثر على أزمة الغذاء مثل مشكلة عدم المساواة التى نراها متمثلة فى نقص اللقاحات فى بعض الدول مع تبنى خطط للتعافى للدول النامية، والاستعانة بالقطاع الخاص فى حل تلك الأزمة وتعزيز التعامل مع رواد الأعمال والتكنولوجيا الحديثة، وتحسين البنية التحتية ووسائل الاتصالات للوصول للمنتاجات عالية الجودة والمهمة للتمتع بأنظمة غذائية صحية، والتوسع فى أنظمة التأمين والحماية الإجتماعية وزيادة الطلب على الغذاء الصحى خاصة بين الشباب والمرأة.

هذا بالإضافة إلى الاستخدام الأفضل للمياهوالتأكد من أنها نظيفة وآمنة لأنها تؤثر على التغذية خاصة عند الأطفال، ومراعاة تعليم الطفل السلوكيات الصحية من قبل الأبوين للحفاظ على الصحة، وتفعيل المشاركة المجتمعية لتقليل هدر الطعام بهدف حل المشكلة قبل حلول 2030 عبرالتطبيقات الإلكترونية الجديدة لمشاركة فائض الطعام مع الجيران والمحتاجين، تبنى سياسات حكومية دولية لتقليل الهدر بالتعاون مع الرأى العام العالمى.

علاوة على ذلك، أوصت الجلسة بزيادة الاستثمار فى العلاج الايكولوجى لتحسين التربة وزيادة الخصوبة وزيادة الاحتفاظ بالمياه لتحسين جودة المنتج الغذائى، وتكريس الشباب من خلال وظائفهم لحل الأزمة، بالإضافة إلى إطلاقالمبادرات المجتمعية فى الدول النامية للمساعدة فى القضاء على تلك الأزمة مثل المبادرة الرئاسيةحياة كريمة فى مصر، وفتح قنوات اتصال مع المجتمع وتوفير المعلومات والعلم الإكاديمى لمشاركتة مع الجميع.

عن منتدى شباب العالم