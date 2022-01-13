طقس اليوم.. الأرصاد تعلن عن ظاهرة تزيد من برودة الجو

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الجتماعى "فيسبوك": "هناك نشاط للرياح على شمال البلاد يزيد من الإحساس ببرودة الطقس اليوم الخميس"، مضيفة: "تنشط الرياح الشمالية الغربية على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة خلال الفترة القادمة حيث يزداد الاحساس ببرودة الطقس على مدار اليوم".

وأشارت إلى أن نشاط الرياح يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط، وتبقى الظاهرة المؤثرة هى تساقط الأمطار على السواحل الشمالية والدلتا قد تمتد إلى القاهرة مساء ولكنها ستكون أمطار خفيفة".

حالة الطقس الأيام المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لطقس الأيام المقبلة، فى الفترة من الخميس 13 يناير إلى الثلاثاء 18 يناير.

الخميس 13 يناير

أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط للرياح على مناطق السواحل الشمالية.

الجمعة 14 يناير

أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط للرياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء

السبت 15 يناير

أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط للرياح على مناطق السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

الأحد 16 يناير

أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط للرياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

الإثنين 17 يناير

أمطار خفيفة إلى متوسطة على المناطق الشمالية وشمال الدلتا، ونشاط للرياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الثلاثاء 18 يناير

شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.