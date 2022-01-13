أماكن سقوط الأمطار اليوم.. الأرصاد: تمتد ليلا إلى القاهرة (صورة)

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الجتماعى "فيسبوك": إن طقس اليوم سيكون مائلا للبرودة نهارا على السواحل الشمالية والقاهرة، بينما يكون معتدلا على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
أماكن سقوط الأمطار اليوم
وكشفت الأرصاد عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، ومدينتى حلايب وشلاتين، لافتة إلى سقوط أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى تمتد إلى القاهرة ليلا.
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن وجود ظاهرة جوية تنشط اليوم الخميس، ما يتسبب فى الإحساس ببرودة الجو.
حالة الطقس اليوم
وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الجتماعى "فيسبوك": "هناك نشاط للرياح على شمال البلاد يزيد من الإحساس ببرودة الطقس اليوم الخميس"، مضيفة: "تنشط الرياح الشمالية الغربية على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة خلال الفترة القادمة حيث يزداد الاحساس ببرودة الطقس على مدار اليوم".
وأشارت إلى أن نشاط الرياح يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط، وتبقى الظاهرة المؤثرة هى تساقط الأمطار على السواحل الشمالية والدلتا قد تمتد إلى القاهرة مساء ولكنها ستكون أمطار خفيفة".
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