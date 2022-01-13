شهادات عالمية وأجهزة متطورة.. الأرصاد تعلن إنجازاتها خلال 2021

جدة - نرمين السيد - وكشفت الأرصاد أن إجازات العام الماضى 2021 تتمثل فى:

حصول الهيئة على شهادات مطابقة نظام إدارة الجودة وإدارة البيئة وإدارة الصحة والسلامة المهنية كما تم تحديث نظام التدريب فى مركز القاهرة الأقليمى للتدريب.

اجتياز تفتيش دولى من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لتجديد اعتماد المركز الأقليمى للتدريب لمدة 8 سنوات أخرى.

حصول الهيئة على تجديد اعتماد المركز الإقليمى للإشعاع التابع للهيئة كمركز إقليمى معتمد بقارة إفريقيا.

التنسيق الدائم والمستمر مع غرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشيرة إلى أنه تم إنشاء خط مباشر بين مركز التحاليل الرئيس للهيئة العامة للأرصاد الجوية ومجلس الوزراء لسرعة إرسال التحذيرات والأنذارات الجوية والمتابعة المباشرة وخاصة فى حالات سوء الأحوال الجوية والطوارىء .

الأرصاد الجوية

بروتكول تعاون مع غرفة عمليات ومركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار برئاسة مركز الوزراء بشأن التوثيق الإلكترونى للوثائق والمخطوطات والبيانات المناخية للهيئة وايضا انشاء متحف لحفظ و لعرض الصور والمخطوطات والوثائق وأجهزة الرصد.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى توريد وتركيب 30 محطة أرصاد آلية، لافتة إلى أنه تم الإعداد لتوقيع بروتكول تعاون مع وزارة الأتصالات وتكنولوچيا المعلومات بشأن دعم الهيئة بالذكاء الأصطناعى وإنشاء تطبيق هاتفى خاص بتقديم خدمات مختلفة لها صلة بالتنبؤ بالطقس.

ولفتت إلى أنه تم توريد وتركيب وتشغيل نظام للطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية بمقر الهيئة، ومحطتى أرصاد حلوان ورشيد وربطهم بالشبكة العمومية للكهرباء

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أنه تم خلال العام الماضى 2021، تدشين مشروع بحثى مشترك مع جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والأداب للتصنيع المحلى لجهاز الراديو سوند كول منتج مصرى خاص بهذا الجهاز بدلا من المنتج المستورد.