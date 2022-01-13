الطقس اليوم.. الأرصاد تعلن أهم الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار

وأشارت الأرصاد إلى أن طقس اليوم الخميس سيكون دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الاحمر، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.
وكشفت الأرصاد عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، ومدينتى حلايب وشلاتين، لافتة إلى سقوط أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى تمتد إلى القاهرة ليلا.
وبالنسبة لـ حالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.
أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة
العظمى الصغرى
القاهرة 18 11
الاسكندرية 17 12
وادى النطرون 18 11
طنطا 18 10
شبين الكوم 18 11
دمنهور 18 11
بلطيم 18 12
مطروح 17 12
السلوم 16 12
سيوة 17 08
بورسعيد 19 12
دمياط 17 11
الزقازيق 18 11
المنصورة 18 10
الاسماعيلية 18 11
السويس 18 11
العريش 18 11
رفح 18 11
رأس سدر 19 10
نخل 16 02
نويبع 21 13
طابا 19 13
كاترين 15 01
الطور 22 12
شرم الشيخ 24 13
الغردقة 24 13
مرسى علم 24 14
الفيوم 18 09
بنى سويف 18 08
المنيا 19 07
أسيوط 20 07
سوهاج 21 08
قنا 23 09
الأقصر 24 09
أسوان 26 10
ادفو 26 10
أبوسمبل 25 10
الوادى الجديد 24 06
شلاتين 25 14
ابو رماد 25 15
حلايب 23 15
رأس حدربة 22 15
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