موجز دوت الخليج: أماكن سقوط الأمطار اليوم.. وقفزة قوية فى إصابات كورونا عالميا

جدة - نرمين السيد - توقعت هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، ومدينتى حلايب وشلاتين، لافتة إلى سقوط أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى تمتد إلى القاهرة ليلا. ويرصد دوت الخليج، فى السطور التالية أبرز الأحداث على مدار الساعات الماضية: عاجل.. السيسى: الفساد خراب لـ البلاد.. وأشكر كل من يشجع الحكومة عاجل.. السيسى: لدينا 6 ملايين ضيف فى مصر.. ناس شاطرة وفاتحة محلات السيسى لـ شركاء التنمية: عايزين القطاع الخاص معانا.. فيه ملايين الفرص الصحة تعلن تفاصيل إصابات كورونا خلال 24 ساعة طقس اليوم.. الأرصاد تعلن عن ظاهرة تزيد من برودة الجو أماكن سقوط الأمطار اليوم.. الأرصاد: تمتد ليلا إلى القاهرة (صورة) العالم يسجل قفزة حادة فى إصابات كورونا خلال يوم كورونا فى البرازيل.. تسجيل أرقام صادمة جديدة فى الإصابات والوفيات مقتل 18 شخصا عقب هجوم إرهابى على قرية فى نيجيريا إيطاليا تسجل أعلى حصيلة وفيات بـ كورونا منذ مايو الماضى إنتر ميلان يلدغ يوفنتوس بهدفين ويقتنص كأس السوبر الإيطالى (فيديو) لحظات من السعادة.. تتويج إنتر ميلان بـ السوبر الإيطالى (فيديو) تشيلسى وتوتنهام.. البلوز يعبرون إلى نهائى كأس الرابطة (فيديو) شوبير يوجه طلبا عاجلا إلى كيروش لإنقاذ المنتخب أمام غينيا بيساو (فيديو) هل يشارك أحمد فتوح فى مباراة مصر وغينيا بيساو؟ طبيب المنتخب يجيب كأس الأمم الإفريقية 2020.. مواجهتان من العيار الثقيل اليوم وفاة وحيد السنباطى.. ما لا تعرفه عن شرير الفن وفارس النقد بعد شائعات وفاتها.. رد غاضب من الفنانة سميرة أحمد House of Gucci.. فيلم ليدى جاجا يحقق أرباحا مذهلة فى 50 يوما حفيدتها بين الحياة والموت.. غاز السخان يقتل أما وابنتيها فى إمبابة خلى بالك.. عيون الرادار تصطاد مئات المخالفات على الطرق

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