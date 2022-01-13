حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 14-1-2022

حظك اليوم برج الحمل الجمعة 14-1-2022

مهنيًا: قد تعاني شعورًا بالإحباط والملل وهذا ربما بسبب الجمود المسيطر على اجوائك، لا تقلق، فهذا أمر طبيعي في هذه الفترة.

عاطفيًا: يبدأ الحظ المعاكس بالتراجع، وينصح لك الفلك عدم القيام بأي مغامرة جديدة إذا كنت تصبو إلى ذلك.

صحيًا: وفر طاقتك ونشاط للقيام بما يعود عليك بالفائدة صحيًا ولا تهدرهما في ساعات العمل الإضافية.

حظك اليوم برج الثور الجمعة 14-1-2022

مهنيًا: يفسح لك هذا اليوم في المجال أمام فرص للحل والانخراط في بعض المشاريع الواعدة والمربحة.

عاطفيًا: لا تثق بالشريك، لماذا؟ هل السبب هو تجاربك السابقة التي علمتك الحذر حتى من اقرب المقربين.

صحيًا: تواظب على ما بدأته على صعيد الريجيم وتتحسن تدريجيًا وتستعيد رشاقتك.

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 14-1-2022

مهنياً: تكبر أحلام هذا اليوم، وتطرأ تغييرات إيجابية في مجالك المهني، وتتطور علاقاتك، وقد يكون لك اتصال مهم بشخصية كبيرة.

عاطفياً: الحظوظ تدعم أفكارك وتطلّعاتك وطموحاتك مع الشريك، لا تراوغ ولا تستسلم للخمول، بل كن على استعداد للمواجهة.

صحياً: لا تحاول الانزواء وتجنب الآخرين، بل انطلق في مشاريع ترفيهية مسلية.

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 14-1-2022

مهنياً: تتخلص هذا اليوم من الأخطار المحدقة بك، وتكون حكيماً في قيادتك الدفة لئلا تتورط في مشاكل أنت بغنى عنها في هذه المرحلة.

عاطفيا: شخص ما في العمل يلفت انتباهك وتحاول التقرب منه وإقامة علاقة معه قد تنتهي بالارتباط الجدي غير المنتظر.

صحياً: تخلع عنك ثوب التراخي والكسل وترتدي ثوب النشاط والحفاظ على صحة سليمة.

حظك اليوم برج الأسد الجمعة 14-1-2022

مهنياً: لا تكن ضعيفاً أمام العثرات وشدائدها ولا تسمح للآخرين أصحاب النيات السيئة وضع العراقيل أمامك، بل حطّم خبثهم ومَكرهم.

عاطفياً: حدد طبيعة علاقتك مع الحبيب، ولا تدخل في نقاشات تعرف أنها تزعجه وقد تسبب له النفور منك والابتعاد.

صحياً: لا تساوم على حساب صحتك من أجل الحصول على مبلغ زهيد مقابل ساعات عمل إضافية ترهقك.

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 14-1-2022

مهنياً: إذا خانتك الأنماط السلوكية الاعتيادية الخاصة بك ووضعتك في مواقف حرجة ، حاول مراراً وتكراراً أن تتخلص من ذلك الوضع.

عاطفياً: حاول التخلي عن تلك الأنماط الاعتيادية واتخذ منهجاً جديداً، القيام بتغيير حاسم سيكون المخرج للمواقف والمشاكل المستعصية.

صحياً: عليك القيام بكل ما يعود على الصحة بالخير والانطلاق نحو الأفضل، ويبقى الخيار النهائي لك.

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 14-1-2022

مهنياً: يولد هذا اليوم حنيناً من جهة وتشويشاً على بعض الأفكار من جهة ثانية، لكنني أنبّهك إلى بعض المماطلة أو التأخير في المعاملات.

عاطفياً: تسامح مع الشريك وكن ليناً في تعاطيك معه، فهو عفوي وطيب القلب، ولا تتركه يدفع الثمن إذا تصلبت في موقفك.

صحياً: نتيجة وقوعك تحت ضغوط نفسية مصدرها العمل، قد تشكو تشنجاً في الأعصاب.

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 14-1-2022

مهنياً: قد توقع عقداً جديداً أو تباشر عملاً آخر وتسمع كلمات الثناء والتقدير لأفكار جيدة قدمتها أو لموهبة تمارسها في العمل.

عاطفياً: قد تتسبب صداقة بنزاع مع الحبيب أو تعيش أزمة عائلية وخلافات بين المقربين، لكنك سرعان ما تتخلص منها.

صحياً: قد يكون للوضع المهني المقلق تأثير على وضعك الصحي والنفسي.

حظك اليوم برج القوس الجمعة 14-1-2022

مهنياً: عليك التحلّي بالصبر والهدوء وضبط النفس وعدم الانجرار وراء الانفعالات في العمل، وتصرف بوعي مع الزملاء فهذا أفضل لك ولهم.

عاطفياً: إذا باتت مطالب الشريك تشكّل عبئاً عليك، فإن وضع حدّ لذلك أفضل بكثير من عدم تلبيتها والدخول في مهاترات شبه يومية.

صحياً: عوارض بسيطة سببها القلق، فلا تتردد في استشارة طبيب لترتاح أكثر.

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 14-1-2022

مهنياً: مؤهلاتك تلفت الأنظار بسرعة، فأنت قادر على تنفيذ عدة مهام صعبة وتحقيق نتائج باهرة.

عاطفياً: الجهود الكبيرة التي تبذلها تدفعك إلى التساؤل حول التوقيت الذي يسمح لك بالتمتع بمباهج الحياة العاطفية ولحظاتها الجميلة، ما يجعلك تعيد النظر في أولوياتك.

صحياً: استعد لمرحلة جديدة تستعيد فيها عافيتك ونشاطك وروحك المرحة، فتتبدل حياتك الصحية بالكامل.

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 14-1-2022

مهنياً: لا تكن متواكلاً في عملك ونفذ مهامك بنفسك وكن متحفظاً في تصرفاتك ولا تستعجل.

عاطفياً: تشعر بالحزن لفراق الحبيب ولا تعرف كيف تتعامل مع الوضع الجديد وتعمل المستحيل لاسترجاعه.

صحياً: تصاب بخيبة أمل من أمر ما ما ينعكس سلباً على وضعك الصحي.

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 14-1-2022

مهنياً: يصبح التواصل مع المحيط أقل ضغطاُ، ويطرأ ظرف يضعك أمام اختبار لتكتشف قدراتك على المواجهة وإيجاد الحلول المناسبة.

عاطفياً: الاستقرار العاطفي شرط لنجاح أي علاقة، وهذا يقلقك بسبب تصرّفات الشريك العشوائية في المدة الأخيرة.

صحياً: خبر مزعج يقلق راحتك ويحرمك النوم، ما يسبب لك صداعاً مؤلماً واضطرابات في المعدة.