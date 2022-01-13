اليوم.. قبول طلبات التدريب على 8 مهن مجانا فى 5 محافظات

جدة - نرمين السيد - تبدأ مديريات القوى العاملة فى 5 محافظات، من اليوم الخميس، وحتى استكمال الأعداد المطلوبة، قبول طلبات راغبى التدريب مجانا على 8 مهن، وذلك بمقر مديريات سوهاج، وبنى سويف، وقنا، ومطروح، والأقصر من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر.





أعلن ذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان، مشيرا إلى أن ذلك يأتى بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة WFP، على مهن التفصيل والحياكة، وصيانة الحاسب الآلى، وصيانة المحمول، وأعمال التبريد والتكييف، والتطريز والمشغولات اليدوية، وكهرباء التوصيلات، و السباكة الصحية، والطاقة الشمسية.

وأكد الوزير، أن هذا التدريب يهدف إلى تأهيل الشباب بأحدث المعارف والممارسات فى المجالات الحرفية المختلفة وتمكينهم بالمهارات اللازمة للعمل محلياً واقليمياً على المهن المشار إليها، للمنافسة فى سوق العمل المحلى والعالمى.

وأشار الوزير إلى أن مميزات التدريب حصول المتدرب على شهادة معتمدة باتمام الدورة من وزارة القوى العاملة برنامج الأغذية العالمى، وشهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة مجاناً تسمح له بتغيير المهنة ببطاقة الرقم القومى وجواز السفر، وبدل وجبة يومى لكل متدرب تصرف فى نهاية التدريب.

ونوه الوزير، أن البرنامج يتيح للمتدربين فرصة تدريب عملياً لأوائل الخريجين داخل المصانع والشركات الكبرى لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر داخل المحافظة أو خارجها، مع التأمين ضد إصابة العمل للمتدربين فضلاً عن الأولوية فى الحصول على فرص العمل التى توفرها المديرية.