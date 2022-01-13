جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مديرية القوى العاملة بمحافظة بنى سويف وفرت 289 فرصة عمل فى عدد من منشآت القطاع الخاص والاستثمارى، برواتب تتراوح بين 2400 إلى 10 آلاف جنيه، للمؤهلات العليا والمتوسطة، خبرة وبدون، من سن 18 سنة وحتى 45 سنة.





وأشار الوزير، وفقا لبيان صحفى، إلى أن هذه الفرص تأتى فى إطار دور وزارة القوى العاملة فى تشغيل الشباب فى القطاع الخاص وتأهيلهم لدخول سوق العمل. ومن جانبه أوضح محمد أنور مدير المديرية: أن الوظائف المطلوبة تتمثل فى: مهندس تعدين براتب 10 آلاف جنيه، ومهندسين صيانة وتركيبات، و2 مهندس انتاج بكالوريوس زراعة، و10 مراقب جودة، و70 عامل إنتاج، و 32 أمن إدارى شركات، و50 مشغل تعبئة وإنتاج، و100 عامل عادى، و5 ميكانيكى معدات، و10 سائق لودر، و2 مشغل ماكينات، ومشغل جليدر براتب 6 آلاف جنيه، و2 مشغل بلدوزر براتب 5 آلاف جنيه، و2 عمال خدمات، ومسؤولين تسويق شبكى وميدانى، وسكرتارية، وحسابات. وأوضح مدير المديرية، أنه على الراغبين فى التقدم لهذه الوظائف التوجه من اليوم وحتى استيفاء العدد المطلوب إلى مقر مكتب تشغيل شرق النيل بجوار كلية الدراسات الإسلامية مركز بنى سويف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- براتب يصل لـ10 آلاف جنيه.. 289 فرصة عمل للمؤهلات العليا والمتوسطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.