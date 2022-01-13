القوى العاملة: تعيين 1127 شابا بينهم 31 قادرون باختلاف فى الإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية 1127 شابا، منهم 31 شاب "قادرون باختلاف" من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 2755 شابا.





وتلقى الوزير تقريرا بذلك من أحمد جابر مدير المديرية، أشار فيه إلى أنه خلال ديسمبر الماضى، استخرجت المديرية 1055 شهادة قياس مستوى مهارة، و806 رخصة مزاولة مهنة، وتلقت 8 شكاوى عمالية، تم تسوية شكوى منها وديا، وتم تحويل 6 شكاوى للقضاء، وشكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

أما فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا، قامت المديرية بصرف 37 ألف جنيه رعاية إجتماعية لـ 18 عاملا من المسجلين بالمديرية، والذين بلغ عددهم 4550 عامل.

وأشار إلى أن المديرية أجرت زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 326 منشأة بنظام الدورى النهارى وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 12 محضر للمنشآت المخالفة، بالإضافة إلى عقد 4 ندوات توعية للعمال حضرها 75 عامل، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 94 منشأة، وعقد 9 ندوات توعية.

وفى مجال تراخيص عمل الأجانب، استخرجت المديرية 29 ترخيص عمل لأجنبى لأول مرة، وتجديد 91 آخرين طبقا للقوانين واللوائح المنظمة.

وأضافت مدير المديرية، أنه فى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، تابعت المديرية التفتيش على 135 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.