صحف القاهرة تبرز تصريحات الرئيس السيسى فى منتدى شباب العالم

جدة - نرمين السيد - ففى صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان"السيسى فى جلستى "التجارب التنموية" و"إعادة الإعمار" بمنتدى شباب العالم: أنفقنا 6 تريليونات جنيه لمحاربة الفقر.. وأدعو لوقف الصراعات بالدول المنكوبة لإعادة الإعمار، ‪ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسى شدد على ضرورة محاربة الفقر عن طريق العمل بجد وإتقان، وأن «جائحة» تدمر الحاضر والمستقبل وتقتل الأمل، مؤكدا أن الدولة أنفقت أكثر من 6 تريليونات جنيه (أكثر من 400 مليار دولار)، خلال السنوات السبع الماضية، للخروج من متاهة الفقر‪.‬

وأضافت "الأهرام" أن ذلك جاء فى مداخلة الرئيس السيسى، خلال جلسة بعنوان "تجارب تنموية فى مواجهة الفقر"، أمس ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، بشرم الشيخ.

ونقلت "الأهرام" عن السيسى قوله "منذ توليت المسئولية كان هدفى الأول محاربة الفقر بالعمل بجد وإخلاص، وسنظل نعمل لإنجاز الهدف، ووجه الرئيس التحية إلى الشعب المصرى، لتحمله أعباء برنامج «الإصلاح الاقتصادي»، مبينا أنه راهن على الشعب، برغم تخوف الحكومة، وأنه لولا «الإصلاح الاقتصادي» ما استطعنا مواجهة «كورونا»، لافتا إلى ضخ 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات الجائحة".

وحول إنشاء مؤسسة «بيم» المتخصصة بتقديم الخدمات للمشردين والفقراء، أوضح الرئيس أن مصر لديها نحو 350 ألف أسرة، ما يعنى نحو مليون ونصف مليون إنسان يعانون ظروف حياة صعبة فى الشوارع، مؤكدا أن الجهود تضافرت بين الدولة وصندوق «تحيا مصر» لإنشاء 300 ألف وحدة سكنية.

وأضاف أن الدولة ستواصل حتى إنشاء مليون وحدة سكنية، منوها بأن ذلك يحتاج إلى أموال ضخمة جدا، كما أشار، فى هذا السياق، إلى مبادرة «حياة كريمة» لتحسين معيشة ملايين المواطنين والخروج من دائرة الفقر.

وحيا الرئيس شباب مصر، لأن مبادرة «حياة كريمة» و«منتدى شباب العالم» كان نتاج أفكار هؤلاء الشباب.. وخلال مداخلته بجلسة «المسئولية الدولية فى إعادة إعمار مناطق الصراعات»، أكد الرئيس أن التغيير بالقوة قد يؤدى لخراب لا يتم السيطرة عليه، مشيرا إلى أن منطقة الشرق الأوسط دفعت ثمنا باهظا لتدخل الآخرين فى شئونها، منوها بأن الله حمى مصر من هذا المصير.

وشدد الرئيس على أهمية وقف الاقتتال فى مناطق النزاعات لإعطاء فرصة لإعادة الإعمار، ووجه الرئيس نداء باسم شباب منتدى شباب العالم لجميع الدول المنكوبة بالصراعات والقادة والمسئولين لتسوية الأزمات، وفيما يخص إعادة إعمار قطاع غزة، وجه بسرعة انتهاء مراحل إعادة إعمار القطاع التى وعدت بها مصر فى أسرع وقت.

وتحت عنوان "قرينة الرئيس تستمع لقصص نجاح الشباب"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، شهدت أمس، فاعلية بعنوان «إنسباير دى» (الملهمون) بمسرح شباب العالم، ضمن فاعليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، استمعت خلالها لعدد من قصص النجاح الملهمة لنماذج شابة حول العالم بمختلف المجالات.

وروى الشاب المصرى، المهندس محمود الكومى الحاصل على جوائز دولية فى مجال ابتكارات الروبوت، قصة نجاحه، مشيرا إلى أنه عندما كان فى وقت لا توجد به إمكانيات تكنولوجية كبيرة، كان له صديق يعانى من الإعاقة الحركية وكان مشغولا بكيفية مساعدته وأن شقيقه الأكبر يعمل فى مجال البرمجيات، فاخترع بمساعدته أول روبوت لمساعدة ذوى الهمم، واستمر شغفه فى هذا المجال حتى دخل كلية الهندسة، وكان التحدى وقتها هو التوفيق بين دراسته بالهندسة وشغفه فى صناعة الروبوتات، واستطاع ابتكار ماكينة تحكم رقمى دقيقة تعمل حتى الآن بالهيئة العربية للتصنيع.

وأوضح أن كورونا لم تكن مجرد جائحة، وإنما خطر كبير أودى بحياة الأحباب والأصدقاء، ففكر فى ابتكار الروبوت كيرا، الذى قام بتمويله ذاتيا وباع سيارته الخاصة لاستكمال مشروعه، وكان هناك من يحبطونه ولكنه كان يرد عليهم مستشهدا بما قاله الرئيس السيسى «كل ما يضايقك حد اشتغل أكتر» وهذا بالفعل هو ما قام به، وبعد انتشار فيديو له على وسائل التواصل الاجتماعى عن الروبوت كيرا، صنفت الأمم المتحدة اختراعه كأحد أفضل 50 روبوتا على مستوى العالم، وواحدا من أهم 100 ابتكار على مستوى العالم.

وعنونت الأهرام "مدبولى ونائب رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية يبحثان التعاون المشترك"، حيث ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التقى أمس الأربعاء، مع «إيف بازيبا ماسودى»، نائب رئيس الوزراء وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، والوفد المرافق لها، خلال مشاركتها فى الدورة الرابعة من منتدى شباب العالم.

وأشارت الصحيفة أن الدكتور مصطفى مدبولى أشاد بعلاقات التعاون التاريخية بين مصر والكونغو الديمقراطية، معربا عن تطلعه لزيادة حجم التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات.أكد رئيس الوزراء الدعم الكامل للكونغو الديمقراطية الشقيقة، قيادة وحكومة وشعبا، من أجل وحدتها واستقرارها، لافتا إلى أنه سيتم العمل مع الوزراء المعنيين على دراسة مجالات التعاون المقترحة.

من جانبها، أعربت «إيف بازيبا ماسودى»، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، عن سعادتها بالمشاركة فى فعاليات المنتدى، مشيرة إلى أنها قامت على هامش المنتدى بعقد اجتماعات مع المسئولين المصريين لبحث سبل تعزيز التعاون فى مجالات الكهرباء والرى والبيئة، كما عقدت لقاءات مع بعض وسائل الإعلام المصرية، دعت من خلالها المستثمرين المصريين لزيارة الكونغو الديمقراطية لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة فى بلادها.

كما استعرضت المسئولة الكونغولية عددا من الملفات المقترحة للتعاون، التى تضمنت طلب دعم مصر للكونغو الديمقراطية خلال استضافتها المرتقبة لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27، للتعريف بإمكاناتها، والفرص الاستثمارية الواعدة بها لخدمة قضايا البيئة.

حضر اللقاء الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وسفيرة الكونغو الديمقراطية بالقاهرة.

وتحت عنوان "مصر ستظل منارة تبعث نورها لشباب العالم"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن دكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أكدت أن منتدى شباب العالم أصبح حدثا عالميا ينتظره الشباب من مختلف بلدان العالم، وتهتم به بل وترعاه القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وما يؤكد ذلك رغبة الآلاف داخل مصر وخارجها فى المشاركة فيه؛ حيث تقدم له هذا العام فى نسخته الرابعة شباب من 196 دولة من مختلف القارات، وهذا دليل على الأثر الإيجابى الذى تركته المنتديات السابقة وعلى صورة مصر الدولية التى تزداد عاما بعد عام فى توجه واضح من القيادة والحكومة والشعب.

وشددت القباج فى تصريحات لها حرص القيادة السياسية على تنظيم النسخة الرابعة للمنتدى فى هذا التوقيت رسالة واضحة تؤكد ثقتها وإيمانها الحقيقى فى شباب العالم ومصر ودورهم المحورى فى المشاركة فى كل المجالات حتى تتحقق أهداف التنمية المستدامة، مضيفة أن مصر تؤكد أن الاستماع لآراء الشباب وأفكارهم بات حقيقة وواقعا نعيشه فى كل مشروعات الدولة وبرامجها التنموية خلال العقد الأخير.

وقالت القباج إن شباب مصر يمثلون ما يقرب من 25% من المجتمع، وهم عماد أى أمة وخط دفاعها الأول، كما أنهم شركاء حقيقيون فى بناء حضارتها، ولا نستطيع إلا أن نؤكد دورهم فى التخطيط، وفى عمليات الإنتاج وتدشين المشروعات، وفى التطوع وخدمة الفئات الأولى بالرعاية، وفى المشاركة فى الانتخابات والاندماج فى العملية السياسية فى مناخ ديمقراطى يحترم جميع الفئات، وفى جهود التنمية بشكل عام جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى.

وفى اجتماع وزراء التعدين العرب بالرياض، ذكرت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "الملا: مصر تنفذ أول «مصفاة ذهب» معتمدة بمرسى علم أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أعلن أنه يتم العمل حاليا على تنفيذ أول مصفاة ذهب معتمدة فى مصر بمنطقة مرسى علم بالصحراء الشرقية، من أجل تعظيم القيمة المضافة من موارد الذهب، عبر تعظيم المحتوى المحلى.

وأشارت "الأهرام" أن ذلك جاء خلال الكلمة التى ألقاها الملا، أمام الاجتماع التشاورى الثامن لوزراء التعدين والثروة المعدنية العرب بالرياض، بحضور بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى، وسهيل المزروعى وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتى، ولفيف من الوزراء العرب.

وأكد الملا أن مصر تنفذ برنامجا طموحا لتطوير صناعة التعدين لديها، ذلك انطلاقا من رؤية (مصر 2030)، التى تعد الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية أحد أهم أهدافها، وأوضح أن البرنامج الذى وضعته وزارة البترول والثروة المعدنية نجح فى تطبيق إصلاحات شاملة للنهوض بمنظومة التعدين المصرية، بعد دراسة التحديات المحلية والدولية، حيث إن هناك فرصا هائلة للاستفادة من موقع مصر الإستراتيجى والطبيعة الجيولوجية الغنية.

وفى صحيفة "الأخبار" وتحت عنوان "البنك الدولى يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى إلى 5.5%"، ذكرت الصحيفة أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، استعرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمية" الصادر عن البنك الدولى، والذى أبرز عددا من المؤشرات الإيجابية بشأن الاقتصاد المصرى.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصرى شهد نموا بمعدل أسرع مما كان متوقعا خلال العام المالى 2020/ 2021، بفضل قوة الاستهلاك، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، فضلا عن احتواء الضغوط التضخمية، ومن ثم رفع البنك الدولى من توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى بـ (1%) ليصل إلى (5.5%) خلال العام المالى 2021/ 2022؛ وذلك فى ظل تحسن الطلب الخارجى من الشركاء التجاريين الرئيسيين، بجانب التوسع فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات استخراج الغاز، وتحسن أداء قطاع السياحة.

وأكد رئيس الوزراء الحرص على رصد المؤشرات والتوقعات الاقتصادية عبر تقارير المؤسسات الدولية، حيث تعد مرآة واقعية لتقييم الخطوات والسياسات المتخذة، لافتا إلى أن ما تعكسه التقارير الدولية من تطور إيجابى فى مؤشرات الاقتصاد المصرى، يعزز الثقة فى المسار المتبع من جانب الدولة المصرية، ويدفعها نحو استمرار السعى لإحراز نتائج أكبر على النحو الذى ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد ومستقبل المواطنين.

وتحت عنوان "مصر الوجهة الأولى للسياح الروس خلال رأس السنة"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن المديرة التنفيذية لاتحاد منظمى الرحلات السياحية فى روسيا "آتور"، مايا لوميدزى، كشفت عن الدول التى فضلها المواطنون الروس لقضاء عطلة رأس السنة، لافتة إلى أن مصر احتلت المركز الأول.

وقالت لوميدزى فى تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية "أظهرت الإحصائيات الأولية، فى عطلة رأس السنة الجديدة، العشرة أيام، سافر حوالى 550 ألف سائح، منهم حوالى 300 ألف إلى أماكن فى روسيا، وحوالى 250 ألف سائح إلى دول أجنبية".

وأشارت إلى أن مصر احتلت المركز الأول من المبيعات الخارجية، حيث استحوذت منتجعات البحر الأحمر على ما يصل إلى 50 % من جميع رحلات عطلة رأس السنة المباعة إلى الخارج، بحوالى 125 ألف روسى.

واحتلت تركيا المرتبة الثانية بنسبة 16% من إجمالى المبيعات، تلتها الإمارات والدومينيكان فى المركز الثالث بنسبة أقل من 12 %. أما المركز الرابع – كان من نصيب كوبا، وفى المركز الخامس - جزر المالديف.

وتحت عنوان "وزير النقل يشهد بدء العمل فى محور دشنا"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزير النقل كامل الوزير، تابع مسار الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع أكتوبر/ الأقصر/ أسوان والذى يبلغ طوله 925 كم وذلك فى المسافة من الأقصر حتى دشنا.

وأضافت الجمهورية أن الوزير، عاين نقطة عبور المسار أعلى نهر النيل بجوار خط سكة حديد قنا أبوطرطور، وموقع ورشة العمرة الجسيمة والمحطة التبادلية للخطين الثانى 6 أكتوبر/أسوان والثالث سفاجا / الغردقة / قنا/ الأقصر) بمحافظة قنا.

كما شهد الوزير تدشين وبدء العمل بمحور دشنا على نهر النيل كأحد شرايين التنمية الجديدة فى صعيد مصر حيث جار العمل حاليا فى 9 محاور فى صعيد مصر وهى الفشن /أبوتيج/ دراو/ بديل خزان أسوان/ شمال الأقصر / منفلوط /دشنا /دار السلام من إجمالى 17 محورا لصعيد مصر تم افتتاح 8 محاور منها 5 محاور خلال ديسمبر 2021.

وتحت عنوان "وفد ليبى يطلع على التجربة المصرية فى العاصمة الإدارية"، ذكرت صحيفة "المصرى اليوم" أن وفدا ليبيا رفيع المستوى العاصمة الإدارية الجديدة، للاطلاع على التجربة العمرانية المصرية الحديثة وبحث سبل التعاون.

وتفقد الوفد الليبى المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، بداية من البرج الأيقونى ومشروع الحدائق المركزية، واستمعوا إلى شرح عن معالم المدينة من أعلى البرج، والذى يتم مشاهدة جميع مواقع العاصمة من أعلاه، حيث صعدوا للطابق الثانى والخمسين، واستكمل أعضاء الوفد جولتهم التفقدية لأهم المعالم الرئيسية بالمدينة، والتى شملت الحى الحكومى ومسجد مصر ومبنى مجلس الوزراء ومبنى البرلمان، ثم الحى السكنى الثالث.