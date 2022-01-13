توجيهات عاجلة من تعليم القاهرة بشأن امتحانات الترم الأول

جدة - نرمين السيد - وشددت الادارات التعليمية على منع تجمهر أو جلوس أولياء أمور الطلاب أمام أبواب المدارس أثناء فترة امتحانات نصف العام، وذلك حرصا على عدم انتشار فيروس كورونا فى التجمعات البشرية.

وأضافت: ممنوع منعا باتا تواجد التليفون المحمول مع الطلاب أو المعلمين، أو أى حقائب خاصة بالطلاب فى لجان امتحانات نصف العام.

من جهة أخرى، طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدارس الثانوية الفنية وقف إقامة أى برامج تدريبية وفعاليات تقتضى حضور الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أثناء فترة امتحانات النقل العملية والنظرية المقرر انطلاقها يناير الجارى، وحتى نهاية الامتحانات، على أن يتم استئناف هذه التدريبات بعد الانتهاء من أعمال الامتحانات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تحقيق طفرة فى إصلاح وتطوير مناهج التعليم الفنى، وأن الوزارة تسعى للانتهاء من تحويل وتطوير مناهج جميع المهن وتطبيقها فى جميع المدارس بحلول سبتمبر 2024.