جامعة عين شمس تنتهى من تنفيذ كود الإتاحة لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة

جدة - نرمين السيد - انتهت جامعة عين شمس من تنفيذ كود الإتاحة لكل كليات الحرم رقم (1) للجامعة والذى يضم كليات (الآداب، الحقوق، العلوم، الحاسبات)، وذلك تحت رعاية أ.د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس وأ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وأ.د. هشــام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتحت إشراف أ.د. ياسر مجاهد مدير مركز الاستشارات الهندسية والأستاذ بكلية الهندسة.





وأوضح أ.د. عبد الفتاح سعود أن جامعة عين شمس بدأت فى تنفيذ هذا المشروع تماشيا مع توجهات الدولة المصرية فى رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والاهتمام بهم وإعطائهم حقوق على قدم المساواة مع أقرانهم من الأسوياء.

وأضاف أنه بعد الانتهاء من تنفيذ كود الإتاحة بحرم الجامعة رقم (1)، سيصبح بإمكان جميع أعضاء المجتمع الجامعى من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وإداريين الاستفادة من كل التجهيزات التى تم إعدادها فى هذا الصدد من خلال تسهيل الممرات فى الطرق وإنشاء منحدرات مائلة لتسهيل الحركة أمام مقاعد ذوى الإعاقة، وتصميم منحدرات بجوار السلالم. وكذلك تجهيز دورات مياه آمنة الاستخدام لذوى الإعاقة وتحديد ارتفاع الأبواب فى الأماكن المختلفة، وغيرها من التجهيزات الإنشائية التى تتوافق مع كود الاتاحة.

وثمن أ.د. عبد الفتاح سعود جهود القائمين على مركز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة برئاسة أ.د. رنا الهلالى، والذى يقوم بالإشراف الكامل على كل التجهيزات والأعمال التى تتم وفق معايير عالمية، لافتا أن الجامعة حرصت على دعم ورعاية الطلاب ذوى القدرات الخاصة ودمجهم داخل المجتمع الجامعى منذ عام 2013، بالتزامن مع اهتمام الجامعة بالترقى فى التقييمات والتصنيفات العالمية والتى يعد كود الإتاحة عاملا هاما يوضع فى الاعتبار خلال التقييم بتلك التصنيفات، ومنذ ذلك الحين بدأ العمل الدؤوب لتطوير الخطط بشكل مستمر لتلائم أية ظروف طارئة.

وأكد أ.د. عبد الفتاح سعود أن تعليم ودمج ذوى الإعاقة ينعكس على المجتمع ككل ويترك أثره المجتمعى على مختلف فئات المجتمع، مشيرا إلى أن الجامعة بصدد الاعداد لبرنامج متخصص للطلاب من ذوى الإعاقة الذهنية يلاءم قدراتهم فى التحصيل.

وتواصل الجامعة تنفيذ خططها لتفعيل كود الإتاحة فى جميع الأحرم الجامعية والتى بدأ العمل فيها منذ عدة أشهر، وجارى استكمال التنفيذ فى بقية الأحرم الجامعية.