أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 13 يناير 2022

جدة - نرمين السيد - بيروت

تغلق السلطات اللبنانية المدارس والثانويات والمهنيات والمؤسسات التربوية الرسمية والخاصة كافة والجامعات؛ بالتزامن مع دعوات التظاهر وإغلاق الطرق فيما سمى بـ"يوم الغضب".

تونس

تبدأ السلطات التونسية فى تنفيذ قرار منع التجوال ابتداءُ من الساعة العاشرة مساء إلى الخامسة صباحًا من اليوم التالى، وتأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم، سواء فى الفضاءات المفتوحة أو المغلقة، لمدة أسبوعين قابلة للتجديد.

القاهرة

يلتقى فريق النادى الأهلى مع الجونة فى الثانية والنصف ظهرًا فى الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.. كما ينتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة انبى فى الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

ياوندى

تنطلق مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة حاليا فى الكاميرون، بإقامة مباراتى المجموعة الأولى للكان، حيث يلتقى منتخب الكاميرون مستضيف البطولة مع منتخب إثيوبيا، وذلك فى تمام الساعة السادسة مساء، ثم يلتقى منتخب الرأس الأخضر مع بوركينا فاسو فى الساعة التاسعة مساء، وتقام المباراتين على ملعب "أوليمبى" بالعاصمة الكاميرونية ياوندى.

القاهرة

تستضيف مكتبة مصر العامة، ندوة ثقافية وحلقة نقاشية حول كتاب "هؤلاء المبدعات وقصصهن الإنسانية" تأليف الكاتب والأديب حمدى البصير، بالقاعة الكبرى للندوات بالمكتبة بالدقى بالقاهرة فى حضور كوكبة من المبدعين والمثقفين والنقاد.

القاهرة

تنظم دار الأوبرا المصرية، أمسية فنية تحييها فرقة "كايرو كافيه" بقيادة عازف البيانو والموزع الموسيقى على شرف، وبمشاركة المغنيتين ميرا وجيه والمصرية من جذور إيطالية ليديا لوتشيانو، وذلك فى الثامنة مساءً على مسرح الجمهورية.