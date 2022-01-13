القوي العاملة: تعيين 1127 شابا منهم31 ”قادرون باختلاف” بالإسماعيلية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين 1127 شاباً ، منهم 31 شاب "قادرون باختلاف" من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ المسجلين بها 2755 شاباً.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من أحمد جابر مدير المديرية ، أشار فيه إلي أنه خلال ديسمبر الماضي، قامت المديرية باستخراج 1055 شهادة قياس مستوى مهارة ، و 806 رخصة مزاولة مهنة ، وتلقت 8 شكاوى عمالية، تم تسوية شكوى منها ودياً ، وتم تحويل 6 شكاوى للقضاء ، و شكوي ما زالت تحت البحث والدراسة.

أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 37 ألف جنيه رعاية إجتماعية لـ 18 عاملاً من المسجلين بالمديرية ، والذين بلغ عددهم 4550 عامل .

وأشار إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 326 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 12 محضر للمنشآت المخالفة ، بالإضافة إلى عقد 4 ندوات توعية للعمال حضرها 75 عامل ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 94 منشأة ، وعقد 9 ندوات توعية.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب ، قامت المديرية بإستخراج 29 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة ، وتجديد 91 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

وأضافت مدير المديرية ، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 135 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.