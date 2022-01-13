القوي العاملة : اليوم .. قبول طلبات الراغبين لشغل 289 فرصة...

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن مديرية القوى العاملة بمحافظة بنى سويف وفرت 289 فرصة عمل في عدد من منشآت القطاع الخاص والاستثماري ، برواتب تتراوح بين 2400 إلى 10 آلاف جنيه ، للمؤهلات العليا والمتوسطة ، خبرة وبدون ، من سن 18 سنة وحتى 45 سنة .
وأشار الوزير إلى أن هذه الفرص تأتي في إطار دور وزارة القوى العاملة في تشغيل الشباب في القطاع الخاص وتأهيلهم لدخول سوق العمل .
ومن جانبه أوضح محمد أنور مدير المديرية : أن الوظائف المطلوبة تتمثل في : مهندس تعدين براتب 10 آلاف جنيه ، ومهندسين صيانة وتركيبات ، و 2 مهندس انتاج بكالوريوس زراعة ، و 10 مراقب جودة ، و 70 عامل إنتاج ، و 32 أمن إداري شركات ، و 50 مشغل تعبئة وإنتاج ، و 100 عامل عادي ، و 5 ميكانيكي معدات ، و 10 سائق لودر ، و 2 مشغل ماكينات ، و مشغل جليدر براتب 6 آلاف جنيه ، و 2 مشغل بلدوزر براتب 5 آلاف جنيه، و2 عمال خدمات، ومسؤولين تسويق شبكي وميداني، وسكرتارية ، وحسابات .
وأوضح مدير المديرية أنه على الراغبين في التقدم لهذه الوظائف التوجه -من اليوم وحتي استيفاء العدد المطلوب- إلى مقر مكتب تشغيل شرق النيل بجوار كلية الدراسات الإسلامية مركز بنى سويف .
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