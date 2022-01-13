/672048/مع-ختام-فعاليات-منتدي-شباب-العالم-برلمانيون-فرصة-ذهبية-لفتح-آفاق-جديدة-أمام-الشباب-و-خلق-حلقات-نقاشية-لكل-القضايا

تنطلق فعاليات اليوم الأخير من النسخة الرابعة لمنتدي شباب العالم، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويهدف المنتدي إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

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وفي هذا الصدد، ثمن النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ أمين قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن بأسيوط تنظيم مصر للنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.

مصطفي الكحيلي: المنتدي خلق حلقات نقاشية لكل القضايا علي مختلف المستويات

و أشاد الكحيلي، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح المنتدى وفعالياته في مختلف الجلسات، مشيراً إلى أن تنظيم هذه الفعاليات خلق حلقات نقاشية لكل القضايا على المستوى المحلي والعالمي، لا سيما قضية العالم ما بعد كورونا والتغيرات المناخية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن مصر دائما تتحدى الصعاب وتدهش العالم بقدرتها على تجاوزها، مشيراً إلى أن إبهار العالم بانطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، وتحدى ظروف كورونا بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ، ليس بجديد على مصر وشبابها.

وقال الكحيلي، إن المنتدي يعكس حرص القيادة السياسية على الاستماع للشباب وآرائهم وأفكارهم في مختلف القضايا وتمكينهم الحقيقي من وضع خارطة المستقبل للأجيال الجديدة، وهو ما يعد تطبيقا حقيقيا لمبادئ الجمهورية الجديدة.

أحمد أبو زيد: المنتدي يؤكد مدى حرص واهتمام القيادة السياسية المصرية بالشباب

ومن جانبه، أكد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، أن العالم أجمع ينظر إلى مصر ويتابع الحدث العالمى الهام على أرض السلام بشرم الشيخ منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى يعد فرصة ذهبية لفتح آفاق جديدة أمام شباب مصر والعالم، حيث المنصة الأكبر للشباب في العالم، منصة الحوار والتواصل وتبادل الرؤي واكتساب خبرات جديدة، وبحث قضايا محورية هامة في ظل حضور كبار صانعي القرار والمُفكّرين حول العالم.

وقال أبو زيد، أن تنظيم منتدى شباب العالم وانعقاده في نسخته الرابعة لتتحدث مدينة شرم الشيخ بكل لغات العالم نجاح كبير للدولة المصرية في هذا التوقيت وبعد توقف عامين بسبب جائحة كورونا العالمية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا الحدث العالمى يؤكد مدى حرص واهتمام القيادة السياسية المصرية بالشباب ودعمهم لقيادة المستقبل وتقديم كل الإمكانيات التي تؤهلهم فكرياً وسياسياً وثقافياً حتى يتم الاستفادة من هؤلاء الكوادر فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدولة.