/672050/11-دور-لمؤسسات-المجتمع-تجاه-كبار-السن-وفقا-لقانون-المسنين

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون حقوق المسنين، المقدم من الحكومة.

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ويهدف مشروع القانون إلى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة، وتمكين كبار السن من المشاركة فى الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم فى صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعى سنوى يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم فى الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتشجيع التوسع فى إنشاء دور رعاية للمسنين.

دور مؤسسات المجتمع المدني تجاه المسنين

ونصّ مشروع قانون المسنين الجديد، على أن دور مؤسسات المجتمع تجاه المسنين يتخلص في مجموعة من الأعمال بمجال رعاية المسنين نسردها كالآتي:

1ـ توعية الشعب في شأن توجيه الوصايا والأوقاف والتبرعات لأنشطة مؤسسات المجتمع المدني الموجهة لرعاية المسنين ودور رعايتهم.

2ـ الدعوة إلى احترام المسنين ورعايتهم عن طريق مؤسسات التعليم ودور العبادة.

3ـ تقديم برامج للتوعية الصحية والتغذية السليمة للمسنين.

4ـ القيام بالأنشطة اللازمة لإخراج المسنين من حالات العزلة والتهميش الاجتماعي.

5ـ تقديم برامج لتوعية المسنين بكيفية الانتقال من مرحلة العمل إلى مرحلة التقاعد.

6ـ دعوة جيران آل حالة من حالات الأسر الراعية للمسنين بتقديم العون لتلك الأسر بكافة السبل الممكنة.

7ـ جمع التبرعات.

8ـ الاستفادة من الوصايا والأوقاف.

9ـ الإعفاء من رسوم التسجيل.

10ـ الإعفاء من الضرائب عن آل ما تقوم به من أنشطة مخصصة لتقديم الخدمات للمسنين.

11ـ الإعفاء من الرسوم الجمركية عن استيراد المستلزمات اللازمة لخدمة المسنين.