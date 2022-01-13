/672094/مدير-عام-فرع-الثقافة-ببورسعيد-أول-من-دمج-ذوي-الهمم-بكافة-الأنشطة-الثقافية-علي-مستوى-الجمهورية

وفي لقائنا معها قالت الفنانة التشكيلية والأستاذة الجامعية الدكتورة جيهان المالكي مدير عام فرع الثقافة ببورسعيد لموقع "دوت الخليج " ، من خلال بث مباشر تم اذاعته عبر الصفحة الرسمية للموقع علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "، انها حصلت علي الدكتوراة في الفلسفة تخصص أشغال فنية وتراث شعبي بكلية التربية قسم التربية الفنية جامعة حلوان، وتعمل أستاذ غير متفرغ بجامعة قناة السويس، ومراجع خارجي في الهيئة القومية لجودة التعليم، بالإضافة الي كونها مدرب تربوي عام في الأكاديمية المهنية للمعلمين، تم اصدار كتابين لها في الأسواق، وفنانة تشكيلية.

مسابقة وظيفية

وأضافت د. جيهان المالكي أنها تم اختيارها لمنصب مدير عام فرع الثقافة ببورسعيد بعد نجاحها في مسابقة رسمية علي مستوى الجمهورية، وتم تجديد قرار تعيينها في ذات المنصب للسنة الثالثة علي التوالي، كما انها مرشحة للترقية بالعمل في إدارة التمكين بالهيئة العام لقصور الثقافة بمحافظة القاهرة وفي انتظار صدور القرار .

قصر ثقافة بورسعيد

وأشارت "المالكي" الى أن قصر ثقافة بورسعيد يعد من أقدم قصور الثقافة علي مستوى الجمهورية، وتم انشاؤه عام ١٩٦٤ م، ويقدم جميع الأنشطة الثقافية منذ هذا التاريخ، والان نحن نختتم هذه الايام عام بورسعيد عاصمة الثقافة بعد مرور عام كامل دسم مليئ بالانجازات الثقافية أخرهاكان سفر غرقة بورسعيد للفنون الشعبية الي روما في اكتوبر الماضي في افتتاح الفعاليات الفنية المقامة في الاكاديمية المصرية بروما، كما اشتركت جميع فرق قصر ثقافة بورسعيد في جميع الأنشطة والفعاليات علي مستوى الجمهورية منها تعامد الشمس والمهرجانات المختلفة.

وأوضحت مدير عام الثقافة ببورسعيد، أن الفرع به ٦ فرق وهي بورسعيد للموسيقي العربية، وللفنون الشعبية والتي تضم أعظم عازف لآلة السمسمية التراثية وهو الفنان محمود غندر، وهي الفرقة المنوطة بحفظ التراث الفني البورسعيدي للالة التراثية، وهناك فرقة الأطفال للفنون الشعبية، وكورال اطفال بورسعيد، وكورال أطفال بورفؤاد، وفي صدد إنشاء فرقة للانشاد الديني وقد تم تدشينها منذ يومين حيث قدمت أولى حفلاتها، وفي صدد إنشاء فرقتين لذوي الإحتياجات الخاصة وسنراهم قريبا.

دمج ذوي الهمم

وتابعت، أنها أول مدير عام بوزارة الثقافة يقوم بدمج ذوي الإحتياجات الخاصة في الأنشطة المختلفة منها المسرح، حيث شارك في مسرحية "وادي العميان" تم تقديمها العام الماضي ٨ من فاقدي حاسة البصر وهم علي المسرح أبطال وليسو كومبارسات، حيث يتحركون علي المسرح بكفاءة عالية لم يشعروا الجمهور بأنهم فاقدي للبصر اطلاقا وكانت تلك اول عملية لدمج ذوي القدرات الخاصة في النشاط المسرحي بقصر ثقافة بورسعيد.

العدالة الثقافية

ولفتت "المالكي" أنها خلال الشهر الماضي اضافت فتاة لفرقة الموسيقي العربية تغني مع الفرقة كبار من ذوي الإحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى الانشطة الاسبوعية مع جميع الجمعيات الخاصة بذوي القدرات الخاصة حيث اقدم لهم ورش فنية وألعاب وتقضي معهم يوم كامل، كما يتم تقديم برنامج علي الصفحة الرسمية لنا علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لتعليم لغة الاشارة من خلال متخصصين، موضحة انها أهم ما تقدمت به في برنامجها بالمسابقة الوظيفية لمنصب مدير عام الثقافة ببورسعيد، هي العدالة الثقافية بمعني وصول الثقافة لجميع الفئات على مستوى المحافظة بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة والقرى.

شعوب متنمرة

وأكدت دكتورة جيهان المالكي أنه يرجع اهتمامها بفئة ذوي الإحتياجات الخاصة لانها عاشت نفس ظروفهم بكل المآسي التي ممكن أن يمر بها أحدهم لاننا للاسف شعوب متنمرة بالطبع، بالإضافة إلي معاناتهم من عدم تفعيل قانون ذوي القدرات الخاصة، ولم ينفذ وأكبر دليل عليه شوارعنا وارتفاع الأرصفة بها، والتي يصعب حتي ان يصعدها الشخص السليم، وقد وضع القانون معايير للأرصفة اطالب المسئولين بضرورة تفعيلها فهي لا تطبق وهذا هو حقنا لا اكثر فمن حقي ألا اطلب مساعدة للصعود علي الرصيف ، والا يلمسني احد وهذه ابسط حقوقهم ، مشيرة الي انها تشعر جيدا بهم لذا تهتم بحقوقهم، وهذا هو دورها في وظيفتها القادمة بالقاهرة.

تنمية القرى ثقافيا

أما بالنسبة لدور الفرع في التنمية الثقافية بقرى بورسعيد، قالت د. جيهان المالكي أنه تم تنفيذ عدة أنشطة منها معرض للكتاب بأسعار مخفضة، فأغلى كتاب كان ب ٤ جنيهات فقط واعربت عن سعادتها لحرص فتاة قروية في العاشرة من عمرها علي شراء كتاب لطه حسين كان يباع ب ٦٠ جنيها، ووجدته بالمعرض يباع بجنيهان فقط، وان ذلك يعبر عن ان ابنائنا في القرى بخير، مؤكدة انه تم اقامة عدد من معارض الكتاب في قرى ام خلف والرضوان والعاشر من رمضان والكاب جنوب بورسعيد، يصاحبها ورش عمل فنية الفرق الفنون الشعبية تقدم عروضها هناك.

قوافل ثقافية

واستكملت حديثها معنا بأنه سيتم تنظيم قافلة ثقافية علي مستوى عالي وفي انتظار اعتمادها خلال الاسبوع القادم او الذي يليه في قرية ام خلف وهي عبارة عن مسرح مفتوح تم عمله علي اعلي مستوى يظل اسبوع كامل في القرية وكل يوم تقدم احدى الفرق عروضها من خلاله، مصاحب لها ندوات شعرية وادبية وثقافية وفنية وطبية، وبعضالانشطة الثقافية المختلفة ما بين عروض للفرق وعروض للفن التشكيلي والمعارض الفنية.

اكتشاف المواهب

واختتمت حديثها مع "دوت الخليج" بأن جميع الأنشطة الثقافية المقدمة من الهيئة العامة لقصور الثقافة هي مجانية تماما، بل نحن ايضا نتبني المواهب ونقدم لهم كافة اوجه الدعم المادي الكامل، حيث يتم اعتماد المواهب الجديدة والممثلين والمخرجين ، كما يتقاضي اعضاء الفرق بقصر ثقافة بورسعيد، اجور شهرية رمزية لانهم في الغالب هواة، مشيرة الي انها ترحب بكافة الوجوه الجديدة والمواهب بمختلف المجالات الفنية لتقديم انفسهم من خلال فرع ثقافة بورسعيد، وانها لم تكتفي بذلك فقط بل استعانت بإحدى دور الرعاية حيث يتم استضافة روادها من الاطفال ويتم دمجهم بين اعضاء الفرق لتغديل سلوكهم واكتشاف مواهبهم ولتحقيق مبدأ العدالة الثقافية الذي انادي به.