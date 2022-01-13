دون حذف.. كل ما تريد معرفته عن امتحانات الترم الأول للثانوى العام

جدة - نرمين السيد - وقررت الوزارة أن يكون الامتحان على قسمين، أحدهما "إلكترونى" يتم تصحيحه إلكترونيا من أسئلة متعددة الاختيارات ويمثل 70% تقريبا من درجة المادة، ووالثانى "مقالى ورقى" يتم وضعه من قبل المديرية أو الإدارة التعليمية ويمثل باقى الدرجة للمادة "30%؜" ويتم تصحيحه من قبل معلمى المدارس.

وأضافت أن مديريات التربية والتعليم، انتهت من وضع أسئلة الامتحان الورقى الذى يمثل 30% من درجة كل مادة، مضيفة أن الأسئلة سواء فى الامتحان الالكترونى أو الورقى ستخاطب الفهم ونواتج التعلم التى يجب أن تتحقق سواء فى الأسئلة المقالية أو الاختيار من متعدد.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، أعد المواصفة الفنية للأسئلة المقالية ونواتج التعلم المستهدف قياسها وعدد الأسئلة ودرجة كل سؤال للتوحيد بين المديريات المختلفة، موضحة أنه بالنسبة لطلاب المنازل فسوف يتم امتحانهم ورقيا وفق مواصفات فنية تم تعميمها على المديريات التعليمية.

وشددت الوزارة على أن الهدف الرئيسى من هذه التقييمات هو وقوف الطالب على مستوى فهمه لمخرجات التعلم والتعرف على نوعية أسئلة التقييم الجديد والتى تستهدف قياس فهم مخرجات التعلم، كما أنها تدريبات مفيدة وهامة فى الطريق الى نهاية المرحلة الثانوية، مضيفة أن أى محاولات للغش فى هذه الامتحانات تؤذى صاحبها فقط وتحرمه من فرصة التعلم والتدريب.