أخبار مصرية

عاجل- غرامات وخطورة.. رسائل مهمة من «السكة الحديد» للمواطنين (إنفوجراف)

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مصطفى فراج 2022-01-13 10:06 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - تواصل وزارة النقل حملة "سلامتك تهمنا" لنشر الوعى لدى المواطنين بخطورة السلوكيات الخاطئة عند استخدام القطارات.

إنفوجراف
إنفوجراف
إنفوجراف
إنفوجراف
إنفوجراف

 

ونشرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر "إنفوجرافات" على صفحتها الرسمية توعوية لإرشاد المواطنين على الاستخدام السليم لكل وسائل النقل خصوصا القطارات.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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