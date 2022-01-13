عاجل- غرامات وخطورة.. رسائل مهمة من «السكة الحديد» للمواطنين (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تواصل وزارة النقل حملة "سلامتك تهمنا" لنشر الوعى لدى المواطنين بخطورة السلوكيات الخاطئة عند استخدام القطارات.



جدة - نرمين السيد - تواصل وزارة النقل حملة "سلامتك تهمنا" لنشر الوعى لدى المواطنين بخطورة السلوكيات الخاطئة عند استخدام القطارات. ونشرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر "إنفوجرافات" على صفحتها الرسمية توعوية لإرشاد المواطنين على الاستخدام السليم لكل وسائل النقل خصوصا القطارات.

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