التفاصيل الكاملة.. السيسى يلتقى ممثلى وسائل الإعلام الأجنبية بمنتدى الشباب

جدة - نرمين السيد - ‏حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على إجراء لقاء مفتوح مع ممثلى وسائل الإعلام الأجنبية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب المشاركين فى منتدى شباب العالم.





وجاء اللقاء ضمن فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، والتى تمتد فى الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، بمدينة شرم الشيخ، حيث حرص الرئيس السيسى على تبادل الحوار مع الحضور، والإجابة عن كافة الأسئلة التى تطرقت للعديد من القضايا والملفات الحيوية.

ومن جانبه، أكد الرئيس على أن منتدى شباب العالم يمثل منصة دولية مهمة لفتح الحوار والنقاش الهادف حول القضايا العالمية بين الشباب من مختلف الدول والثقافات، معربًا عن سعادته بعودة المنتدى فى نسخته الرابعة بعد توقفه بسبب جائحة كورونا التى مثلت تحديًا كبيرًا أمام العالم أجمع.

وخلال اللقاء، تطرق الرئيس إلى عديد من القضايا المحورية ردًا على أسئلة الحضور من ممثلى وسائل الإعلام العربية والأجنبية والشباب المشاركين، حيث شمل الحوار فتح الملفات المتعلقة بدعم أمن واستقرار المنطقة العربية والإفريقية، واستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “COP27”، والأمن المائى، وحقوق الإنسان، والمصالح الاقتصادية المشتركة بين مصر واليونان.

وبالإضافة لذلك، ركز اللقاء على عدة قضايا تخص السياحة، وتمكين الشباب والتعليم، والوعى، والإعلام والدراما، وتجديد الخطاب الدينى.

كما قام على تنظيم هذا اللقاء الخبيرة الإعلامية نهى النحاس وفريقها من شركة 30N للاستشارات الإعلامية الدولية.

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.

وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.