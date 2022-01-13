القوي العاملة : اليوم .. قبول طلبات التدريب علي 8 مهن...

تبدأ مديريات القوي العاملة في 5 محافظات من اليوم الخميس، وحتى استكمال الأعداد المطلوبة ، قبول طلبات راغبي التدريب مجانا علي 8 مهن ، وذلك بمقر مديريات سوهاج ، وبنى سويف ، وقنا ، ومطروح ، والأقصر من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر.

أعلن ذلك وزير القوي العاملة محمد سعفان ، مشيرا إلي أن ذلك يأتي بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP ، على مهن التفصيل والحياكة، وصيانة الحاسب الآلي، وصيانة المحمول، وأعمال التبريد والتكييف ، والتطريز والمشغولات اليدوية ، وكهرباء التوصيلات ، و السباكة الصحية ، والطاقة الشمسية .

وأكد الوزير ، أن هذا التدريب يهدف إلى تأهيل الشباب بأحدث المعارف والممارسات في المجالات الحرفية المختلفة وتمكينهم بالمهارات اللازمة للعمل محلياً واقليمياً على المهن المشار إليها ، للمنافسة فى سوق العمل المحلي والعالمي .

وأشار الوزير إلى أن مميزات التدريب حصول المتدرب على شهادة معتمدة باتمام الدورة من وزارة القوى العاملة برنامج الأغذية العالمي ، وشهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة مجاناً تسمح له بتغيير المهنة ببطاقة الرقم القومي وجواز السفر ، وبدل وجبة يومي لكل متدرب تصرف في نهاية التدريب .

ونوه الوزير ان البرنامج يتيح للمتدربين فرصة تدريب عملياً لأوائل الخريجين داخل المصانع والشركات الكبرى لمدة تتراوح بين 3 إلي 6 أشهر داخل المحافظة أو خارجها ، مع التأمين ضد إصابة العمل للمتدربين فضلاً عن الأولوية في الحصول على فرص العمل التي توفرها المديرية.